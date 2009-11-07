Home Senza categoria la formazione di Noceto contro il Brescia

di Redazione 07/11/2009

Per la settima giornata del campionato di serie A1 domenica 8 novembre si incontrano al Nando Capra di Noceto il Vibu Noceto e il Banco di Brescia. Le due squadre vengono rispettivamente dalla prima sconfitta (il Noceto a Mogliano per 12 a 9) e dalla prima vittoria (il Brescia in casa contro il Badia per 12 a 8) in questo campionato. Motivo quindi di riscatto per i padroni di casa e di conferma per i lombardi. “Una partita che dobbiamo assolutamente vincere – conferma Filippo Frati - approfittando anche degli scontri diretti che il calendario propone, ma soprattutto per confermare l’ottima partita disputata a Mogliano nonostante la sconfitta. Purtroppo la stagione non ci aiuta dato che dovremo rinunciare in parte al nostro gioco fatto di velocità su una terza o quarta fase, ma adattarci ad un gioco più vicino agli avanti, reparto che è il suo punto di forza del Brescia”. Indisponibili Tobia e Maestri (che comunque sarà portato in panchina), Frati fa esordire nel ruolo di terza centro Filippo Ferrarini, reduce dal successo in Coppa FIRA con la Nazionale under 20. Questa la formazione: Garulli, Samuele, Damiani, Majstorovic, Passera, Anversa, Frati M., Ferrarini, Pardeep, Di Marco, Roldan, Andrews, Pozzi, Saccomani, Scarparo. A disposizione: Maio, Mancuso, Boggiani, Barocelli, Alfonsi, Neri, Maestri, Larini. Calcio d’inizio ore 14,30 Arbitro Liperini di Livorno

