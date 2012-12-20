Home Senza categoria LA FORMAZIONE DI ROVIGO PER L'AQUILA

LA FORMAZIONE DI ROVIGO PER L'AQUILA

di Redazione 20/12/2012

A L'AQUILA LA VEA FEMI-CZ RITROVA MAHONEY La trasferta a L'Aquila, per affrontare il quindici neroverde, è attesa dai giocatori della Vea Femi-CZ per poter dimostrare al tecnico Polla Roux che le recenti prestazioni non soddisfacenti derivano da situazioni contingenti legate ai tanti infortuni che hanno condizionato la squadra fino ad oggi. Il gruppo è motivato e scenderà in campo rispettoso dell'avversario, ma deciso a tornare a casa con una vittoria. Il rientro di Luke Mahoney permette al tecnico dei bersaglieri di far respirare Nicola Gatto che negli ultimi tempi si è sobbarcato, con generosità, un lavoro supplementare. La non disponibilità di Andrea De Marchi viene compensata con lo spostamento di Montauriol in chiusura (Reato in campo dal primo minuto in seconda linea). È improbabile che Andrea Bacchetti possa essere disponibile e si prospetta la soluzione con Pedrazzi e Lubian alle ali. Van Niekerk e Sevealii sono chiamati a far reparto per dare consistenza sia alle fasi difensive che a quelle offensive. In mediana le soluzioni possibili sono diverse grazie anche alla versatilità di Michael Wilson in grado di rivestire entrambi i ruoli. Negli allenamenti della settimana si sono provate diverse soluzioni mentre le scelte definitive saranno comunicate domani mattina prima della partenza per L'Aquila. Questa la probabile formazione: Basson; Pedrazzi, Van Niekerk, Sevealii, Lubian L.; Duca, Wilson; Montauriol, Jones, Persico; Reato, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Lombardi. La panchina sarà scelta tra i seguenti giocatori a disposizione: Gatto, Datola, Anouer, Quaglio, Ciochina, Cecchetti, Maran, Menon, Zanirato, Merlo e Lenarduzzi. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

