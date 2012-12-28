LA FORMAZIONE INIZIALE DELLE ZEBRE PER LA TRASFERTA DI TREVISO
di Redazione
28/12/2012
IL XV SCELTO DALLO STAFF TECNICO DELLE ZEBRE PER IL DERBY TUTTO ITALIANO DI RABODIRECT PRO12 A TREVISO. Parma – Sabato alle 15 allo stadio di Monigo a Treviso il derby di ritorno tra le due formazioni italiane di RaboDirect PRO12, lo staff tecnico delle Zebre diretto da Christian Gajan ha definito la propria formazione iniziale che cercherà la rivincita dopo la sfida tra le due formazioni andata al Benetton Treviso 10-3 giocata sabato scorso allo stadio XXV Aprile di Parma ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-benetton-treviso-primo-derby-rabodirect-pro12-parma/ ). Anche questa gara di ritorno, valida per il dodicesimo turno – primo del girone di ritorno – di RaboDirect PRO12 sarà trasmesso in diretta da SportItalia 2. Tra i cambi più significativi rispetto al quindici che è sceso in campo sabato scorso ( http://www.zebrerugby.eu/la-formazione-delle-zebrederby-andata-parma-treviso/ ) c’è il rientro di Garcia a centro e di Giazzon a tallonatore, mentre diversi effettivi che siedevano in panchina nell’ultima uscita trovano una maglia da titolare come Aguero, Redolfini, Van Vuren e Chillon. Tra i trequarti l’unico cambio è quello di Garcia, che ritrova gradi da capitano e maglia numero 12, a fargli posto a centro è Pratichetti mentre al suo fianco sarà Sinoti a partire inizialmente esterno centro, ruolo inedito con le Zebre per il samoano. Il triangolo allargato è formato da Buso – che si sposta ad estremo rispetto alla gara scorsa– mentre sulle ali proveranno a sfruttare le loro doti di game breakers i giovani Sarto e Venditti. In mediana confermato Orquera che farà coppia con Chillon: sei presenze in RaboDirect PRO12 la scorsa stagione per il veneziano con la maglia del Benetton come permit player tesserato col Petrarca Padova. Nel pack invece lo staff tecnico decide di cambiare interamente la prima linea che si schiererà coi piloni Aguero e Redolfini – subentrati nella gara d’andata dalla panchina – insieme al nazionale Giazzon che rientra come tallonatore dopo un turno di riposo. Le seconde linee - dopo la buona prova sulle rimesse laterali sabato a Parma con lo score di 11 lanci vinti, 3 rubati ed un solo lancio perso - saranno Geldenhuys e Van Vuren. Tutta confermata la terza linea che vedrà dal primo minuto il numero 8 sudafricano Van Schalkwyk mentre ai suoi fianchi ,a dare battaglia per tutto il campo, i flanker saranno il bresciano Cattina ed il padovano Bergamasco. In panchina oltre al confermato Manici ci saranno i piloni Perugini e Ryan, la seconda linea Caffini, la terza linea Cristiano ed i trequarti Tebaldi, Odiete e Benettin che torna tra i convocati dopo la trasferta di Llanelli di inizio Novembre dopo aver recuperato dal suo infortunio. La formazione delle Zebre che sabato 29 Dicembre alle 15.00 affronterà il Benetton Treviso allo Stadio Monigo di Treviso: 15 Paolo BUSO 14 Giovanbattista VENDITTI* 13 Sinoti SINOTI 12 Gonzalo GARCIA (cap) 11 Leonardo SARTO* 10 Luciano ORQUERA 9 Alberto CHILLON* 8 Andries VAN SCHALKWYK 7 Mauro BERGAMASCO 6 Nicola CATTINA 5 Michael VAN VUREN 4 Quintin GELDENHUYS 3 Luca REDOLFINI 2 Davide GIAZZON 1 Matias AGUERO A disposizione : 16 Andrea MANICI* 17 Salvatore PERUGINI 18 David RYAN 19 Emiliano CAFFINI* 20 Filippo CRISTIANO 21 Tito TEBALDI 22 Alberto BENETTIN* 23 David ODIETE* All. Christian GAJAN *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” non disponibili per infortunio: Marco BORTOLAMI, Filippo CAZZOLA*, Daniel HALANGAHU, Josh SOLE Arbitro: Matteo Liperini ( http://www.rabodirectpro12.com/matchcentre/15492.php ) (Federazione Italiana Rugby) alla seconda direzione nella RaboDirect PRO12 Assistenti: Alan Falzone ed Andrea Spadoni (entrambi Federazione Italiana Rugby) TMO: Carlo Damasco (Federazione Italiana Rugby) La gara sarà programmata in diretta su Sportitalia 2 ed in replica alle 21 e pure domenica 30 Dicembre alle 10. Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
NEL 2012 250.000 SPETTATORI PER I TEST INTERNI DELL'ITALIA: E' RECORD
Articolo Successivo
MODIFICHE AL PROGRAMMA STAMPA 27-30 DICEMBRE 2012
Redazione