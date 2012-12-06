LA FORMAZIONE PER AFFRONTARE GLI HARLEQUINS SABATO A PARMA IN HEINEKEN CUP
SCELTA LA FORMAZIONE PER AFFRONTARE I CAMPIONI D’INGHILTERRA. SABATO A PARMA LE ZEBRE OSPITANO GLI HARLEQUINS IN HEINEKEN CUP Parma – Annunciata oggi la formazione iniziale che sabato prossimo 8 Dicembre ospiterà gli Harlequins allo stadio XXV Aprile di Parma ( http://www.ercrugby.com/eng/matchcentre/heineken_cup.php?section=overview&fixid=174204 ) nel terzo turno dell’Heineken Cup. Fischio d'inizio alle 14.35 con diretta televisiva su Sky Sport 2 per la sfida tra la formazione bianconera diretta da Gajan ( http://www.zebrerugby.eu/gajan-presentazione-heineken-cup-harlequins-parma/ ) ed i campioni d'Inghilterra ( http://www.zebrerugby.eu/heineken-cup-zebre-sabato-parma-harlequins/ ) ed attuali leader sia del campionato d’oltremanica sia della classifica dell Pool 3 della principale coppa europea per club. Tornano tutti a disposizione e sono convocati integralmente i cinque nazionali che sono stati utilizzati dalla nazionale italiana nei tre test match di novembre. Rispetto alla gara di sabato scorso alla RDS Arena di Dublino ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-sconfitta-dublino-leinster-rabodirect-pro12/ ) viene recuperato Pace che andrà in panchina; rientrano dopo un turno di riposo Van Schalkwyk e Ferrarini, mentre mancheranno i due trequarti stranieri Halangahu e Sinoti. Tra gli avanti il rientro del sudafricano è l’unica novità in un pacchetto di mischia pressoché confermato dallo staff tecnico bianconero. A far posto a Van Schalkwyk a numero 8 è Cristiano. In prima linea dunque confermato dall'inizio il trio di Dublino formato da Aguero, Festuccia e dall'irlandese Ryan. Stesso dicasi per la seconda linea con Sole e Geldenhuys. In terza linea a flankers giocheranno Cattina e Bergamasco, unico giocatore della rosa bianconera ad aver disputato una finale della Heineken Cup con la maglia dello Stade Francais nell’edizione 2004/2005 allo stadio di Murrayfield contro il Tolosa. In mediana coppia tutta italiana formata da Tebaldi ed Orquera. I due hanno già giocato insieme in due occasioni nella stagione nelle due gare d’esordio delle due competizioni : a Newport in RaboDirect PRO12 ed a Parma nel primo turno dell’Heineken Cup contro Connacht. Ampiamente collaudata la coppia di centri Pratichetti e Garcia, consueto capitano della franchigia federale. Nel triangolo allargato c’è invece il rientro di Venditti all’ala dopo i suoi impegni con la nazionale italiana. L’ultima presenza ufficiale con la maglia bianconera dell’ala di Avezzano risale proprio al secondo turno di Heineken Cup a Biarritz. L’ottimo Sarto visto nella gara dello scorso weekend agirà sull’altra ala mentre Trevisan è confermato ad estremo. In panchina oltre a Giazzon ci saranno i piloni Perugini e Redolfini, le terze linee Caffini e Ferrarini ed i trequarti Chillon, Pace e Buso. La formazione delle Zebre che sabato 8 Dicembre alle 14.35 ospiterà gli Harlequins allo Stadio XXV Aprile di Parma: 15 Ruggero TREVISAN* 14 Giovanbattista VENDITTI 13 Matteo PRATICHETTI 12 Gonzalo GARCIA (cap) 11 Leonardo SARTO* 10 Luciano ORQUERA 9 Tito TEBALDI 8 Andries VAN SCHALKWYK 7 Mauro BERGAMASCO 6 Nicola CATTINA 5 Josh SOLE 4 Quintin GELDENHUYS 3 David RYAN 2 Carlo FESTUCCIA 1 Matias AGUERO A disposizione : 16 Davide GIAZZON 17 Salvatore PERUGINI 18 Luca REDOLFINI 19 Emiliano CAFFINI* 20 Filippo FERRARINI* 21 Alberto CHILLON* 22 Samuele PACE 23 Paolo BUSO All. Christian GAJAN *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” non disponibili per infortunio: Marco BORTOLAMI, Alberto CHIESA*, Roberto QUARTAROLI* Arbitro: Neil Paterson (Scottish Rugby Union) Assistenti: Andy Macpherson e Bob Nevins (entrambi Scottish Rugby Union) TMO: Jim Yuille (Scottish Rugby Union) La gara sarà programmata in diretta su Sky Sport 2 con inizio collegamento alle 14.15 ed in replica alle 17 su Sky Sport Extra Non perdete questa sera alle 21 la terza puntata di "Zebre in Meta" ( http://www.youtube.com/playlist?list=PLa7jKGY11NeNpRFJGFHV9CBzBKarPSSjM ) la trasmissione settimanale sulla formazione bianconera che va in onda tutti i giovedì sera su Teleducato ( http://www.teleducatoparma.it/index.php ) -canale 12 del digitale terrestre in Emilia disponibile anche in live streaming ( http://www.teleducatoparma.it/tdvideo.php )- e sul canale YouTube delle Zebre ( http://www.youtube.com/user/ZebreRugby ). Le Zebre Rugby invitano tutti gli sportivi ed i tifosi all’area hospitality che sarà organizzata davanti all’ingresso dello stadio XXV Aprile in una speciale tensostruttura allestita in collaborazione con SportCenter ( http://www.sportcenterparma.it/home-page/ ), il centro sportivo polifunzionale di via P.Cardani a Parma dove la formazione bianconera svolge le sue sessioni di lavoro in palestra. L’area hospitality aprirà i battenti alle ore 13 con ingresso libero, servizio d’intrattenimento e ristorazione e vedrà il suo momento clou nel terzo tempo allestito nel dopopartita insieme alle due formazioni ed ai tanti tifosi londinesi che hanno già acquistato il loro biglietto per l’importante sfida di sabato pomeriggio. A tutti i tifosi che conserveranno il tagliando della gara Zebre Vs Harlequins ( https://www.facebook.com/events/311454938968057/ ) verrà dato in omaggio un ingresso giornaliero nella struttura sportiva ( http://www.sportcenterparma.it/la-struttura/ ) solamente presentando lo stesso tagliando alla reception di via P.Cardani 19. Tutti i tifosi potranno così provare la sala fitness, le piscine al coperto, i corsi fitness ed acquatici* per vivere una bellissima giornata sportiva nel centro ufficiale dei loro beniamini. *sono esclusi i corsi di nuoto e corsi multiclub Vieni a vivere il grande rugby dal vivo sugli spalti dello stadio XXV APRILE ( http://www.ercrugby.com/eng/matchcentre/heineken_cup.php?section=overview&fixid=174204 ) per sostenere la nostra squadra in un match assolutamente da non perdere : mettiti il rugby sulla pelle! Ti aspettiamo allo stadio. Ecco i prezzi dei biglietti : 1. Posto unico intero : € 15 2. Ridotto donna : € 10 3. Under 18 e Over 65 : € 2 4. I bambini sino al metro d’altezza entrano gratis Sconto 30% per i possessori di "Carta Insieme" CONAD Come acquistare i biglietti. -Sito internet ufficiale ( http://www.listicket.it/dettaglio.php?idProdotto=21823 ) -Punti LIS attivi su tutto il territorio nazionale ( http://www.listicket.it/puntivendita/index.php?idOrganizzazione=113&idCanale=1 ) -Allo Stadio “XXV Aprile” nel giorno di gara I biglietti singoli acquistati via internet potranno essere ritirati il giorno della partita ai botteghini dello Stadio “XXV Aprile”. In occasione della partite interne delle Zebre ricordiamo a tutti gli spettatori che il botteghino dello Stadio XXV Aprile di Parma chiude all’inizio del secondo tempo. Successivamente vengono chiusi i cancelli dell'impianto e non è più possibile entrare per vedere la partita. Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
