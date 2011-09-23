Loading...

LA FORMAZIONE PER BADIA POLESINE

23/09/2011

TITOLO
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2011-2012 Comunicato stampa n. 14 del 23.09.2011 FEMI-CZ VEA RRD: LA FORMAZIONE PER BADIA POLESINE Domani, sabato 24 settembre, a Badia Polesine, la Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta parteciperà al Trofeo Pedrini, organizzato dalla squadra locale militante in A1, con la seguente formazione iniziale: Basson, Bovolenta, Pace, Van Niekerk, Lubian Lorenzo, Bustos, Wilson, Barry, Cristiano, De Marchi, Montauriol, Tumiati, Lombardi, Mahoney (cap), Boccalon. A disposizione: Datola, Reato, Barion, Maran, Persico, Lubian Edoardo, Zanirato Michele, Merlo, Duca, Pedrazzi e Martinelli. La Società informa che a causa dei lavori di sistemazione del manto del campo Battaglini, l'incontro con il Petrarca, previsto a Rovigo il prossimo 30 settembre, si disputerà a Padova sul campo della Guizza alle ore 16.00. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
