LA FORMAZIONE PER DOMENICA

Redazione Avatar

di Redazione

19/03/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 81 del 19.03.2011 A Prato, per l'incontro con i Cavalieri, Polla Roux ha annunciato la seguente formazione: 15 - Stefan Basson; 14 - Alberto Zorzi, 13 - Samuele Pace, 12 - Joe Van Niekerk, 11 - Andrea Bacchetti; 10 - German Bustos, 9 - Michele Zanirato; 8 - Josè Augustin Guzman, 7 - Aaron Persico, 6 - Younes Anouer; 5 - Jean-François Montauriol, 4 - Tommaso Reato; 3 - Vittorio Golfetti, 2 - Luke Mahoney (Cap.), 1 - Luigi Milani. A Disposizione: Nicola Marzolla, Giovanni Boccalon, Giuseppe Datola, Daniele Tumiati, Matteo Foschi, Juan Cruz Legora , Davide Duca, Pablo Calanchini. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
