LA FORMAZIONE PER DUBLINO, RIENTRANO DAL 1&Acirc;&deg; MINUTO BERGAMASCO E GELDENHUYS

LA FORMAZIONE PER DUBLINO, RIENTRANO DAL 1Â° MINUTO BERGAMASCO E GELDENHUYS
di Redazione
29/11/2012
SCELTA LA FORMAZIONE PER DUBLINO. UN TURNO DI RIPOSO CONCESSO AD ALCUNI GIOCATORI MENTRE SARANNO IN CAMPO DALL’INIZIO 2 DEI 5 NAZIONALI: BERGAMASCO E GELDENHUYS. Parma - Christian Gajan direttore tecnico delle Zebre ha annunciato oggi la formazione iniziale che sabato sera affronterà a Dublino i campioni d'Europa del Leinster ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-nella-tana-dei-campioni-europa-dublino/ ) nella gara valida per il decimo turno della RaboDiect PRO12. Fischio d'inizio alle 19 italiane alla RDS Arena con diretta televisiva su Sportitalia 2. Come annunciato ieri nel'incontro con la stampa ( http://www.zebrerugby.eu/gajan-ritrovare-aggressivita-disciplina-e-atteggiamento/ ) lo staff tecnico porterà in Irlanda tre dei cinque nazionali che sono tornati disponibili al termine dei tre test match della nazionale italiana di novembre. Due scenderanno in campo dal primo minuto: Bergamasco e Geldenhuys mentre Giazzon siederà in panchina nella sfida al Leinster, imbattuto nella gare casalinghe in questa stagione tra RaboDirect PRO12 ed Heineken Cup. Un turno di riposo concesso a Orquera,Venditti ed ad altri effettivi utilizzati maggiormente nell'ultimo mese, mentre rispetto alla gara di domenica scorsa allo stadio XXV Aprile di Parma ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-battute-cardiff-blues-rabodirect-pro12/ ) vengono recuperati Tebaldi e Pratichetti che hanno superato i loro attacchi febbrili. Tra gli avanti in prima linea partirà dall'inizio un trio inedito formato da Aguero, Festuccia e dall'irlandese Ryan (leggi la sua intervista di oggi all' Independent ( http://www.independent.ie/sport/rugby/Rabodirect-PRO12/ryan-refuses-to-buckle-as-zebre-get-ready-to-enter-lions-den-3309858.html )) alla sua seconda gara consecutiva da titolare. Confermato Sole in seconda linea, al suo fianco il nazionale Geldenhuys. In terza linea primo turno di riposo al sudafricano Van Schalkwyk, al suo posto rientra Bergamasco che farà reparto con Cristiano e Cattina. In mediana si riforma la coppia Tebaldi-Halangahu che ha ben figurato contro Ulster nel recupero del 18 Novembre. Pace è costretto al forfait per influenza: al suo posto a centro giocherà Pratichetti : al suo fianco capitan Garcia, ottimo il suo rientro la settimana scorsa nella sconfitta contro Cardiff. Nel triangolo allargato sono confermati Sinoti e Sarto, mentre Trevisan partirà ad estremo. In panchina oltre a Giazzon ci saranno i piloni De Marchi e Fazzari, le terze linee Caffini e Belardo ed i trequarti Chillon, Odiete e Buso. La formazione delle Zebre che sabato 1 Dicembre alle 19 italiane affronterà Leinster alla RDS Arena di Dublino, Irlanda: 15 Ruggero TREVISAN* 14 Leonardo SARTO* 13 Gonzalo GARCIA (cap) 12 Matteo PRATICHETTI 11 Sinoti SINOTI 10 Daniel HALANGAHU 9 Tito TEBALDI 8 Filippo CRISTIANO 7 Mauro BERGAMASCO 6 Nicola CATTINA 5 Josh SOLE 4 Quintin GELDENHUYS 3 David RYAN 2 Carlo FESTUCCIA 1 Matias AGUERO A disposizione : 16 Davide GIAZZON 17 Andrea DE MARCHI 18 Carlo FAZZARI* 19 Emiliano CAFFINI* 20 Nicola BELARDO* 21 Alberto CHILLON* 22 David ODIETE* 23 Paolo BUSO All. Christian GAJAN *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” non disponibili per infortunio: Marco BORTOLAMI, Alberto BENETTIN*, Alberto CHIESA*, Samuele PACE, Roberto QUARTAROLI*, Michael VAN VUREN. Arbitro: Andrew McMenenmy (Scottish Rugby Football Union) alla sua sedicesima direzione nel campionato Assistenti: Stuart Gafikin, R Kerr (entrambi Irish Rugby Football Union) TMO: Alan Rogan (Irish Rugby Football Union) Citing Commissioner: Tom McCormack (Irish Rugby Football Union) La gara sarà programmata in diretta su Sportitalia 2. Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
