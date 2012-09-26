LA FORMAZIONE PER GLASGOW. RIENTRA GARCIA, DEBUTTO PER SARTO E VAN VUREN.
26/09/2012
ZEBRE : LA FORMAZIONE PER GLASGOW. RIENTRA GARCIA, DEBUTTO PER SARTO E VAN VUREN. Parma – Christian Gajan, Direttore Tecnico delle Zebre, ha ufficializzato la formazione che venerdì sera scenderà in campo nel nuovo Scotstoun stadium di Glasgow alle ore 20.35 italiane per affrontare i glasgow Warriors nel quinto turno della RaboDirect PRO12 ( http://www.rabodirectpro12.com/matchcentre/2648.php?section=overview&fixid=173603 ). Dopo lo stop dello scorso fine settimana dovuto al rinvio della gara contro Ulster (recupero domenica 18 Novembre alle 15 a Parma), lo staff tecnico ha potuto recuperare alcuni giocatori assenti nell’ultima gara di due settimane fa giocata sempre in Scozia ad Edimburgo ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-sconfitta-murrayfield-edinburgh/ ). Una formazione dunque inedita costruita nell’ottica di far crescere la rosa a disposizione, con un occhio di riguardo ai tanti giovani selezionati per questa trasferta. Fanno il loro esordio assoluto in RaboDirect PRO12 l’ala Leonardo Sarto ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-14/leonardo-sarto/ ) (classe ’92) e la seconda linea Michael Van Vuren ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-4/michael-van-vuren/ ) (classe ’90), quest’ultimo recuperato dopo l’infortunio alla spalla patito nella prima gara di preparazione stagionale a Perpignan. Tra i trequarti Halangahu ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-15/daniel-halangahu/ ), dopo la buona prova due settimane fa a centro, si sposta ad estremo lasciando il suo posto a capitan Garcia ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-12/gonzalo-garcia/ ) al rientro; al suo fianco l’altro centro sarà Pratichetti ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-12/matteo-pratichetti/ ). Un turno di riposo per Venditti ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-14/giovanbattista-venditti/ ), all’ala giocherà Sinoti ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-11/sinoti-sinoti/ ). In mediana lo staff tecnico ha scelto la stessa coppia schierata nella gara di Parma contro Connacht: Chillon ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-9/alberto-chillon/ ) ed Orquera ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-10/luciano-orquera/ ) con la prima convocazione stagionale in panchina per il giovane mediano di mischia Martinelli ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-9/luca-martinelli/ ) (classe ’89). Tra gli avanti bianconeri nel XV iniziale avremo una prima linea formata da Aguero ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-1/matias-aguero/ ) a pilone sinistro, Giazzon ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-2/davide-giazzon/ ) tallonatore e Redolfini ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-3/luca-redolfini/ ) a pilone destro. In seconda linea al fianco del confermato Geldenhuys ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-4/quintin-geldenhuys/ ) ci sarà l’altro italo-sudafricano Van Vuren ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-4/michael-van-vuren/ ). La terza linea sarà formata da Bergamasco ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-7/mauro-bergamasco/ ), Cristiano ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-6/filippo-cristiano/ ) e dal sudafricano Van Schalkwyk ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-8/andries-van-schalkwyk/ ) a numero 8. In panchina, prima convocazione in RaboDirect PRO12 con le Zebre per Fazzari ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-1/carlo-fazzari/ ); oltre al pilone bresciano avremo altri 4 giocatori che hanno frequentato l’Accademia FIR di Tirrenia. Questa la formazione delle Zebre: 15 Daniel HALANGAHU 14 Leonardo SARTO* 13 Matteo PRATICHETTI 12 Gonzalo GARCIA (cap) 11 Sinoti SINOTI 10 Luciano ORQUERA 9 Alberto CHILLON* 8 Andries VAN SCHALKWYK 7 Mauro BERGAMASCO 6 Filippo CRISTIANO 5 Michael VAN VUREN 4 Quintin GELDENHUYS 3 Luca REDOLFINI 2 Davide GIAZZON 1 Matias AGUERO A disposizione: 16 Andrea MANICI* 17 Carlo FAZZARI* 18 Andrea DE MARCHI 19 Emiliano CAFFINI* 20 Nicola BELARDO* 21 Luca MARTINELLI* 22 Paolo BUSO 23 Samuele PACE Allenatore: Christian GAJAN ( http://www.zebrerugby.eu/staff/christian-gajan/ )Non considerati per infortunio: Marco BORTOLAMI, Nicola CATTINA, Filippo CAZZOLA*, Salvatore PERUGINI, Roberto QUARTAROLI* *è/è stato membro dell’Accademia FIR "Ivan Francescato" Arbitro: Leighton Hodges (Wales Rugby Union, 19esima direzione) Assistenti: Cammy Rudkin, Bob Nevins (entrambi Scottish Rugby Union) Citing Commissioner: Rob Flockhart (Scottish Rugby union) TMO: Iain Ramage (Scottish Rugby union) Ecco invece la formazione scelta dall'allenatore scozzese dei Warriors Grogor Townsend ( http://www.glasgowwarriors.org/news/5121-strauss-starts-as-warriors-hunt-down-zebre ) : Glasgow Warriors : Thomson, Seymour, McGuigan, Morrison, Van der Merwe, Jackson, Kennedy, Strauss, Fusaro (cap), Macdonald, Swinson, Ryder, Cusack, Gillies, Reid. (A disposizione : Hall, Fainga'anuku, Low, Eddie, Wilson, Matawalu, Horne, Hogg) All.Townsend Differita per la sfida di venerdì sera su Sportitalia 2 ( http://www.sportitalia.com/ ) dalle ore 22.30. Consueta diretta testuale sul canale twitter ufficiale delle Zebre http://twitter.com/Zebrerugby ( http://twitter.com/Zebrerugby ) dallo Scotstoun Stadium di Glasgow. La presentazione dell'avversario, i Glasgow Warriors, a cura dell'ufficio stampa delle Zebre. ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-preparazione-trasferta-glasgow-nazionali-italiani/ )
