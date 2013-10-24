Home Senza categoria LA FORMAZIONE PER IL DERBY CON URC

LA FORMAZIONE PER IL DERBY CON URC

di Redazione 24/10/2013

LAZIO, IL XV PER IL DERBY CONTRO FIAMME ORO



È il terzo derby di fila, tra campionato e Trofeo Eccellenza, quello che la Lazio affronterà sabato alle 16:00 sul sintetico della caserma

“Gelsomini”. La formazione di Alfredo De Angelis e Giampiero Mazzi è, infatti, reduce da una sconfitta contro le Fiamme Oro in Coppa (38 a 21,

due settimane fa, sempre a Ponte Galeria) e dalla vittoria, nel weekend precedente, contro la Capitolina (20 a 3 all’Acquacetosa).





Sabato, quindi, andrà in scena la stracittadina in casa dei cremisi, valida per la quarta giornata di Eccellenza. Coach De Angelis dovrà far fronte,

ancora una volta, a qualche assenza di troppo. Rispetto all’ultima uscita si rivedrà con la maglia numero dodici Troy Nathan, mentre all’ala

c’è ancora da sciogliere il dubbio relativo alle condizioni di Di Giulio; pronto, in caso non ce la facesse, Giancarlini. Nel pacchetto di mischia

mancherà Saverio Colabianchi. Torna titolare, invece, in prima linea, Oliviero Fabiani.





La probabile formazione: Sepe F.; Di Giulio D. / Giancarlini, Lo Sasso, Nathan, Bruno; Bruni, Gentile; Ventricelli, Filippucci C., Riccioli; Nitoglia

M., Civetta; Pepoli, Fabiani, Grassotti.





a disposizione: Datola, Cannone, Vannozzi, Romagnoli / Pietrosanti, Dionisi, Condemi, Giancarlini / Di Giulio D., Giangrande.







