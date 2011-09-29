Home Senza categoria LA FORMAZIONE PER IL PETRARCA

LA FORMAZIONE PER IL PETRARCA

di Redazione 29/09/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2011-2012 Comunicato stampa n. 18 del 29.09.2011 FEMI-CZ VEA RRD: LA FORMAZIONE PER IL PETRARCA Domani, venerdì 30 settembre alle ore 16,00, a Padova, la Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta sarà ospite del Petrarca sul campo della Guizza per un incontro di preparazione al campionato di Eccellenza che prenderà l'avvio nel fine settimana dell' 8 e 9 ottobre. Sono previsti tre tempi di gioco (i primi due riservati alle prime squadre delle due società e l'ultimo ai giocatori Under 23 ed, eventualmente ai giocatori della prima squadra che non fossero stati utilizzati). In attesa di eventuali buone notizie dall'infermeria è prevedibile che la formazione iniziale sarà così composta: Basson; Pedrazzi, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Bustos, Wilson; Duca, Cristiano, Persico; Tumiati, Reato; Ravalle, Mahoney (cap), Lombardi. A disposizione: Boccalon, Datola, Barion, Lubian E., De Marchi, Zanirato Michele, Merlo, Lubian Lorenzo, Martinelli e Bovolenta oltre a tutti i giocatori dell'Under 23. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp