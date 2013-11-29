Home Senza categoria LA FORMAZIONE PER IL POSTICIPO CON FIAMME ORO ROMA

LA FORMAZIONE PER IL POSTICIPO CON FIAMME ORO ROMA

di Redazione 29/11/2013

LA FORMAZIONE PER IL POSTICIPO CONTRO FIAMME ORO ROMA



Posticipo televisivo per il Petrarca, impegnato domenica 1 dicembre alle 15 al “Centro Geremia” contro la Capitolina per la settima giornata di

andata del campionato di Eccellenza (diretta RaiSport 1, arbitro Damasco di Napoli).

“Una partita importante, da vincere assolutamente dopo la brutta sconfitta di Roma contro le Fiamme Oro”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea

Moretti. “La settimana di pausa ci ha dato la possibilità di recuperare energie fisiche e mentali, per affrontare nel migliore dei modo questa

partita. La capitolina è una squadra molto giovane, appena salita di categoria, che nonostante l'ultimo posto in classifica affronta ogni partita con

la giusta mentalità e volontà di mettere in campo il proprio gioco. E' una squadra da non sottovalutare, e che merita il giusto rispetto. Dal canto

nostro abbiamo l'obbligo di affrontare questo impegno con il giusto piglio e con la determinazione di imporre il nostro gioco sia in attacco che in

difesa. Un risultato positivo ci

manterrebbe in corsa per i playoff, risultato comunque che dovremmo ottenere sul campo e che non è per nulla scontato”.



La probabile formazione del Petrarca: Jordaan, Rossi, Bellini, Chillon, Morsellino, Marcato, Billot, Ansell, Nostran, Targa (c), Tveraga, Mainardi,

Leso, Novak, Delfino



a disposizione: Motolese, Mercanti, Caporello, Michieletto, Sarto, Francescato, Menniiti-Ippolito, Betti







