LA FORMAZIONE PER MODENA

di Redazione 17/09/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2011-2012 Comunicato stampa n. 10 del 17.09.2011 FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA: LA FORMAZIONE PER MODENA A Modena, per un triangolare con la squadra locale (A1) ed il Romagna FRC (A2), la Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta si presenta con un quindici che inizialmente presenta solo due dei nuovi arrivati (Wilson e Barry). Con diversi giocatori a riposo per smaltire gli infortuni e con i contemporanei impegni di Davide Giazzon e Riccardo Pavan con gli Aironi e di Andrea De Marchi, Matteo Ferro e Matteo Davide Maran per il raduno a Tirrenia della Nazionale Under 20 il tecnico della Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta, Polla Roux, ha convocato 27 giocatori aggregando alla prima squadra anche i giovani Under 23 Filippo Cecchetti, Giovanni Marchetti e Alex Balboni. Nel primo incontro del triangolare è previsto l'ingresso in campo della seguente formazione: Basson; Zorzi, Pace, Pedrazzi, L. Lubian; Duca, Wilson; Barry, Barion, Persico; Tumiati, Reato; Ravalle, Mahoney, Datola. A disposizione: Boccalon, Lombardi, Montauriol, Bustos, Zanirato Michele, Bovolenta, Van Niekerk, Martinelli, Merlo, Cecchetti, Marchetti, Balboni. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

