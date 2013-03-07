LA MANTOVANI LAZIO OSPITA IL SAN DONA'
di Redazione
07/03/2013
Ufficio Stampa Mantovani Lazio 1927
LA MANTOVANI LAZIO OSPITA IL SAN DONA'
La SS Lazio Rugby, uscita sconfitta nell’ultimo turno dal campo del Calvisano per 42 a 25, sabato ospiterà il San Donà. Il XV di Wright e Dal Sile
si presenterà all’Acquacetosa reduce dalla vittoria contro i Crociati e con quattro punti di vantaggio in classifica sui padroni di casa.
Rispetto alla linea dei trequarti schierata da De Angelis e Jimenez la settimana scorsa, le uniche due variazioni dovrebbero essere Carl Manu e
Fabrizio Sepe, al posto, rispettivamente, di Bisegni e Tartaglia.
Per quanto riguarda invece il pack, la maglia in seconda linea accanto a quella di capitan Colabianchi dovrebbe essere di Lorenzo Nardi (soltanto
panchina per Keogh); cambi anche in terza linea, con Zanini e Filippucci al posto di Dionisi e Ventricelli. Classica rotazione in prima linea, con
Lorenzini a dare il cambio a Fabiani.
Calcio d’inizio previsto alle 15:00 agi ordini del signor Damato di Arezzo.
La probabile formazione: Rubini Gi.; Sepe F., Gerber, Manu, Varani; Gargiullo, Canale S.; Zanini, Nitoglia M., Filippucci; Colabianchi (cap), Nardi;
Pepoli, Lorenzini, Cannone.
A disposizione: Fabiani, Ricci, Pietrosanti, Keogh, Dionisi, Bonavolontà D., Lo Sasso, Bisegni.
Mantovani Lazio - Ufficio Stampa
Ferruccio Venturoli
Mob. +39.329.6872096
@ [email protected] ( mailto:[email protected] )
