La meta di Pratichetti vale la vittoria sulla Scozia

di Redazione 27/02/2010

L’Italia “A” di Gianluca Guidi conquista il terzo successo della stagione, il primo dell’anno solare 2010, superando questa sera al “Vittorio Pozzo” di Biella la Scozia “A” con il risultato finale di 13-3. Dopo aver tenuto testa per un’ora ad England Saxons tre settimane fa, la seconda rappresentativa azzurra porta a casa una nuova vittoria dopo quelle di novembre su Romania e Georgia, confermandosi rampa di lancio ideale verso la Nazionale Maggiore. A decidere un incontro sino a quel momento equilibrato, caratterizzato dalla battaglia dei due pacchetti di mischia, è una meta del maggiore dei fratelli Pratichetti al ventesimo della ripresa, dopo un break del tallonatore D’Apice: la marcatura del centro dell’MPS Viadana spezza l’incertezzadi un match che aveva visto chiudersi la prima frazione di gioco sul 3-3, con un calcio di punizione per parte, nonostante la grande pressione e le buone occasioni create da Reato e compagni. A fissare il risultato finale sul 13-3, pochi minuti dopo la meta di Pratichetti, il calcio piazzato dell’apertura italiana Luciano Orquera. “Avremmo potuto portare a casa una vittoria molto più netta – commenta a fine gara coach Gianluca Guidi, evidentemente soddisfatto della prova dei suoi – ma Luciano Orquera questa sera è stato meno preciso del solito fallendo cinque calci e nel primo tempo una nostra azione da meta è stata viziata da un passaggio in avanti. Comunque – spiega il tecnico toscano dell’Italia “A” – siamo felici per quello che il gruppo ha dimostrato lungo tutto l’arco della stagione. Abbiamo sbagliato solo venti minuti contro England Saxons, per il resto questa squadra è stata brillante. Nel secondo tempo, questa sera, la Scozia non ha passato la metà campo. Voglio ringraziare dal più profondo del cuore, oltre alla squadra, Giampiero De Carli che sta confermando di essere un grande allenatore dei trequarti, il nostro preparatore Giacomo Vigna e Carlo Damasco che, con i suoi insegnamenti, ci ha permesso di disputare una partita impeccabile dal punto di vista della disciplina. Lavorare con loro per me è un onore. Stasera abbiamo giocato una gara di grandi contenuti dimostrando di poter stare sopra agli scozzesi ad ogni livello e siamo tutti orgogliosi di far parte del gruppo allargato della Nazionale Maggiore: facciamo i nostri migliori auguri a Nick Mallett, Leonardo Ghiraldini e tutta la prima squadra per la partita di domani”. Biella, Stadio “Vittorio Pozzo” - venerdì 26 febbraio Match internazionale ITALIA “A” v SCOZIA “A” 13-3 (3-3) Marcatori: p.t. 3’ cp. Orquera (3-0); 37’ cp. Jackson (3-3); s.t. 20’ m. Pratichetti M. tr. Orquera (10-3); 25’ cp. Orquera (13-3) Italia: Buso; Pace S., Pratichetti A. (34’ st. Quartaroli), Pratichetti M., Sepe S. (40’ st. Travagli); Orquera, Picone; Vosawai, Orlando (39’ pt. Favaro), Erasmus; Bernabò V. (32’ st. Tveraga), Reato (cap); Rouyet (13’ st. Di Santo), Giazzon (11’ st. D’Apice), Sbaraglini (32’ st. Rouyet) All. Guidi Scozia: Gregor; Webster, Grove, Houston, Robertson M.; Jackson, Laidlaw (cap); Gray S. (11’ st. Grant), Vernon, Eddie; MacLeod, Gray R. (27’ st. Hamilton C.); Traynor, Kelly (11’ st. Thompson), Welsh (19’ st. Kalman) All. Lineen Arbitro: Raynal (Francia) Note: 1500 spettatori circa, serata mite, campo in buone condizioni @Andrea Cimbrico | FIR

