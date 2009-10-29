Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

La Nazionale "A" in diretta RaiSportPiù

Redazione Avatar

di Redazione

29/10/2009

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Roma – La Federazione Italiana Rugby annuncia che è stato raggiunto un accordo con Rai Sport per la trasmissione in diretta degli incontri di novembre della Nazionale Italiana “A”, impegnata contro Romania (Piacenza, 13 novembre) e Georgia (Palmanova, 20 novembre). Le due partite tra la Nazionale “A” allenata da Gianluca Guidi e le due rappresentative dell’Est Europa verranno trasmesse in diretta da RaiSportPiù alle ore 19.00 del 13 e 20 novembre. “La trasmissione in diretta degli incontri della Nazionale “A” – ha dichiarato il Presidente federale Giancarlo Dondi commentando il raggiungimento dell’accordo – aggiunge un nuovo, importante tassello all’offerta televisiva del rugby nel nostro Paese. Dopo il Super 10 e il 6 Nazioni Under 20, siamo lieti di poter continuare la nostra proficua collaborazione con Rai Sport e con il suo Direttore Eugenio De Paoli anche per quanto riguarda gli appuntamenti della seconda rappresentativa azzurra”.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Livorno domani a Piacenza per il salto di qualità

Articolo Successivo

Nazionale, Burton sostituisce Orquera

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012