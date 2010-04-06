La nazionale a Tirrenia
di Redazione
06/04/2010
Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trentuno giocatori per il raduno in programma da domenica 18 a mercoledì 21 aprile presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pisa). Prima convocazione assoluta con la Nazionale Maggiore per Costantino Ricciardi, diciannovenne ala del Petrarca Padova. Questi i trentuno atleti convocati: Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)* Valerio BERNABO’ (Futura Park Rugby Roma, 14 caps) Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 3 caps)* Paolo BUSO (Futura Park Rugby Roma, 1 cap) Pablo CANAVOSIO (MPS Viadana, 30 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) Carlo DEL FAVA (MPS Viadana, 44 caps) Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 3 caps) Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)* Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 11 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 29 caps) Andrea MARCATO (Benetton Treviso, 16 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 19 caps) Francesco MINTO (Banca Monte Parma, esordiente) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Simon PICONE (Benetton Treviso, 21 caps) Andrea PRATICHETTI (Femi-CZ Rovigo, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 21 caps) Roberto QUARTAROLI (Banca Monte Parma, 3 caps)* Massimiliano RAVALLE (Femi-CZ Rovigo, esordiente)* Costantino RICCIARDI (Petrarca Padova, esordiente) Michele RIZZO (Benetton Treviso, 2 caps) Kaine Paul ROBERTSON (MPS Viadana, 46 caps) Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 7 caps) Franco SBARAGLINI (Benetton Treviso, 4 caps) Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Josh SOLE (MPS Viadana, 46 caps) Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 11 caps) Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 6 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 42 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
