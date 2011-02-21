Home Federazione Italiana Rugby LA NAZIONALE IN RADUNO A ROMA, SABATO LA SFIDA DEL FLAMINIO CON IL GALLES

LA NAZIONALE IN RADUNO A ROMA, SABATO LA SFIDA DEL FLAMINIO CON IL GALLES

di Redazione 21/02/2011

Prende il via questa sera presso il Park Hotel "La Borghesiana" di Roma il raduno della Nazionale Italiana Rugby in preparazione al test-match di sabato 26 febbraio contro il Galles allo Stadio Flaminio di Roma, terza giornata dell'RBS 6 Nazioni 2011. Tutti i ventisei atleti convocati dal CT Nick Mallett si sono presentati presso il centro sportivo alle porte della Capitale e da domani inizieranno gli allenamenti per sfidare i Dragoni di Warren Gatland, battuti in casa nella prima giornata dall'Inghilterra ma reduci dalla vittoriosa trasferta di Murrayfield contro la Scozia. Domani mattina avanti e trequarti si alterneranno tra campo e palestra, mentre nel pomeriggio tutta la squadra lavorerà sul campo. Questi i ventisei atleti convocati con la Nazionale Italiana Rugby per la partita con il Galles: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 73 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 83 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 77 caps) Tallonatori Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 49 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 34 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 17 caps) Santiago DELLAPE' (Racing-Metro Paris, 62 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 50 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 18 caps) Flanker/n.8 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 11 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 8 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 74 caps) - capitano Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 7 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 49 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (MPS Aironi, 34 caps) Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 1 cap) Mediani d'apertura/Estremi Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 6 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 26 caps) Luciano ORQUERA (Brive, 19 caps) Centri/ali Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 3 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 78 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 63 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 20 caps) Andrea MASI (Racing-Metro Paris, 57 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 10 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"

