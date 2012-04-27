Home Senza categoria LA PAROLA PASSA AL CAMPO

LA PAROLA PASSA AL CAMPO

di Redazione 27/04/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 C.S. 122 del 27.04.2012 SEMIFINALE: LA PAROLA PASSA AL CAMPO Con quello che sta succedendo attorno al campionato italiano di Eccelleza sembra che il rugby si stia giocando fuori dalla sua sede ideale, ma per fortuna è arrivata l'ora di ridare la parola al campo. La Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta è pronta ad entrare al Battaglini, con i suoi migliori uomini utilizzabili in questo momento, per affrontare un avversario che gioca un rugby solido e con diversi giocatori di esperienza. Rovigo, rivoluzionato dalle forzate assenze, si presenta con diversi giovani affiancati da giocatori di indubbio carisma pronti a prendere per mano la pattuglia rossoblu per condurla ad un risultato che, in queste condizioni, sarebbe salutato da molti, non certo dai tifosi rodigini, come una sorpresa. Polla Roux affida le sorti della Femi-CZ Vea ai seguenti giocatori: Basson; Wilson, Pavan, Pedrazzi, Bacchetti; Duca, Zanirato Mi.; Scholtz, Cristiano, Persico; Tumiati, Maran; Ceglie, Giazzon, Quaglio. A disposizione: Mahoney, Boccalon, Lombardi, Barion, Ferro, Lubian E., Zanirato Ma., Lubian L.. Anche il pubblico, sostenendo incessantemente la propria squadra, dovrà fare la sua parte dimostrando, ancora una volta, che la fama di sedicesimo uomo in campo è meritata. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp