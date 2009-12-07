Home Senza categoria La preparazione della Femi Cz Rugby Rovigo per il match con il Toulon

La preparazione della Femi Cz Rugby Rovigo per il match con il Toulon

di Redazione 07/12/2009

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Femi Cz Rugby Rovigo ha archiviato i festeggiamenti per la vittoria con il Consiag I Cavalieri Prato ed è già tornata al lavoro per preparare la trasferta di Tolone. Oggi doppia seduta di allenamento, sia mattutina che pomeridiana al campo. Unico assente il capitano Tommaso Reato, a cui è stato concesso un giorno di libertà dopo il matrimonio. Reato tornerà comunque nel gruppo domani e andrà a Tolone con la squadra per la partita; salterà invece il ritorno, programmato per il 19 dicembre al Battaglini, per andare in viaggio di nozze. E’ rientrato nel gruppo Pietro Travagli che ha recuperato dal risentimento muscolare. Andrea Sartoretto ha ancora la mano gonfia e si è allenato solo per quanto riguarda la parte atletica, evitando il contatto. Sarà sottoposto in questi giorni a un’ecografia per verificare l’integrità dei legamenti. Domani mattina, fino alle 12, altra seduta al campo, mentre il pomeriggio è libero. Mercoledì pomeriggio ancora lavoro sul terreno del Battaglini prima della partenza per la Francia fissata per giovedì mattina. Venerdì in mattinata la rifinitura e il pomeriggio alle 19.30 allo stadio Félix Mayol. Rientro a Rovigo nella nottata di sabato.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp