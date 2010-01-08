Home Senza categoria La presidente della Femi-Cz Rugby Rovigo fa chiarezza

di Redazione 08/01/2010

Dopo i recenti fatti apparsi sulla stampa e legati ad alcuni problemi riguardanti la Femi-Cz Rugby Rovigo la presidente Susanna Vecchi ha voluto un confronto con i mezzi d’informazione per fare chiarezza e rendere nota la posizione della società. Molti i temi toccati in un incontro durato oltre due ore, su tutti la questione riguardante i problemi con le forniture di gas che ha portato al blocco temporaneo dell’erogazione nelle case di alcuni giocatori. La presidente Vecchi ha chiarito che le responsabilità dell’accaduto non sono da imputare alla società ma a un problema di tipo burocratico. Si è poi chiarita la questione del ritardo nel pagamento degli stipendi ai giocatori, di soli pochi giorni, anche qui si è trattato solo di un problema con i tempi di accredito, in quanto le cifre sono state versate tutte in tempo utile. La presidente ha anche detto la propria sui problemi riscontrati nell’appartamento di Stefano Canale, che saranno risolti nelle prossime ore, consentendo così al giocatore, attualmente ospite del padre a Treviso, di rientrare in città. Tra i vari punti trattati anche i problemi in campo, quelli all’interno della dirigenza, di organizzazione e di comunicazione, tutti in via di risoluzione. Infine la presidente ha chiesto maggior sostegno alla squadra da parte della città, a partire proprio dai mezzi d’informazione, che spesso tendono a mettere troppa pressione su tutto l’ambiente rossoblu per la foga di trovare le notizie.

