LA PRO RECCO RUGBY SBARCA ANCHE SU TWITTER!

27/12/2011 - Anche gli Squali si tuffano nell'oceano di twitter, uno dei social network più conosciuti e usati al mondo! Dopo il gruppo e la pagina ufficiale su facebook, la Pro Recco Rugby allarga i suoi orizzonti comunicativi anche all'universo dei "tweets", cioè dei brevi messaggi con cui è possibile comunicare istantaneamente con tutti i propri "followers", cioè tutti coloro che "seguono" la pagina. Per diventare follower degli Squali è sufficiente cercare l'utente ProReccoRugby, oppure usare come chiave di ricerca Emy Forlani. Dopo il grande successo, che ci auguriamo continui a crescere, degli spazi su facebook, vi aspettiamo numerosi anche su twitter: le proviamo proprio tutte per rimanere il più possibile in contatto con i nostri amici, tifosi e simpatizzanti!