di Redazione 27/05/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 117 del 27.05.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: LA PROBABILE FORMAZIONE PER LA FINALE Un giorno e sarà finale. Domani alle 18 e 10 va in scena il derby n. 146, ma come se non bastasse questo per dare importanza all'incontro si tratterà anche della prima finale (in era play off) tra due squadre che hanno vinto 11 scudetti ciascuna. Non poteva esserci miglior partita per dare inizio al nuovo campionato di Eccellenza. Aggrappandosi a queste due storiche società il rugby italiano può continuare nella strada del rinnovamento e della crescita. L'attesa è spasmodica e la tensione è palpabile, ma gli esempi di civiltà che questo sport sa dare aiuteranno a mantenere il tifo sui binari della sportività. Al Battaglini rodigini e padovani sapranno onorare la loro storia sostenendo la loro squadra con tutto il calore possibile, ma anche nel rispetto dell'avversario. Luke Mahoney "The incredibile Luke" è pronto a guidare i suoi in una partita che entrerà nella storia del rugby italiano. "Tutta la squadra è pronta per onorare l'impegno preso con la tifoseria." Il sintetico commento del capitano. Più aperto Polla Roux: "È stato un anno intenso, a luglio siamo partiti con una lista di cinque giocatori, poi, piano piano, con l'esperienza di Alejandro Canale e l'impegno della Società si è dato corpo ad una rosa completa in ogni reparto. Tutti hanno risposto agli stimoli ricevuti applicandosi con impegno e professionalità. Nessuno si è tirato indietro e si è creata una sana competitività per guadagnarsi il posto. Non è mai stato facile lasciare fuori nessuno, ma un tecnico deve prendersi le sue responsabilità e mandare in campo chi ritiene che, in quel momento, possa essere più utile per la squadra. Sono certo che chi scenderà in campo giocherà anche con le energie di chi dovrà assistere dalla tribuna. Il Petrarca è un grande avversario, il peggiore da affrontare, ma in migliore da incontrare. Domani si incontrano le due squadre più forti d'Italia e noi faremmo di tutto per superare l'avversario." Il tecnico della Femi-CZ Rugby Rovigo Delta sta preparando la seguente formazione da opporre al Petrarca Padova per la finale scudetto: Basson; Zorzi, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Bustos, Zanirato; Guzman, Lubian, Persico; Montauriol, Reato; Ravalle, Mahoney, Boccalon. A disposizione: Milani, Damiano, Golfetti, Tumiati, Anouer, Duca, Pedrazzi, Calanchini. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

