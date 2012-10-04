Home Senza categoria LA PROBABILE FORMAZIONE

LA PROBABILE FORMAZIONE

di Redazione 04/10/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'AQUILA FA VISITA AI CAVALIERI PRATO: LA PROBABILE FORMAZIONE È in programma per sabato 6 ottobre la terza giornata del campionato nazionale di Eccellenza: L’Aquila Rugby è attesa sul difficile campo de I Cavalieri Prato, primi in classifica con il bottino pieno di dieci punti. “Quella allenata dai tecnici De Rossi e Frati è sicuramente una squadra molto fisica, che gioca un rugby di livello e può vantare forti individualità tanto tra gli Avanti che tra i Tre quarti. – esordisce il direttore tecnico Lorenzetti – In questa settimana abbiamo lavorato molto con analisi video e tanto impegno sul campo per sistemare i punti dolenti che ci hanno condizionato sabato al Fattori: i ragazzi hanno lavorato sodo sulle touche, ribadito l’importanza della disciplina e la necessità di avere alta l’attenzione fin dal primo minuto di gioco. Ho visto buoni miglioramenti, iniziati già sabato nell’incontro con il Mogliano: nonostante il gap del risultato, problemi evidenti nelle fonti di gioco e l’assenza, per infortunio, di un calciatore di ruolo, è venuto fuori il carattere della squadra che ha cercato la vittoria fino all’ultimo secondo portandosi sul 15 a 16 finale. Credo nell’entusiasmo e nella qualità della rosa: mi auguro che con il tempo e con il giusto lavoro il nostro gioco diventi più costruttivo ed efficace, riuscendo quindi a concretizzare il risultato.” – ha commentato il dt aquilano che, a due giorni dalla trasferta toscana, ha ancora molti dubbi sulla formazione a causa dei tanti neroverdi che continuano ad affollare l’infermeria: i tre quarti Del Pinto, Paolucci, Falsaperla M., Antonelli; gli avanti Di Cicco, Ceccarelli, Lofrese, Wilson; a questi si aggiunge l’assenza della terza linea e neo consigliere federale Zaffiri convocato per il consiglio FIR di Bologna del 5 e 6 ottobre. La probabile formazione che verrà confermata solo domani dopo il team run: Palmisano, Robinson, Lorenzetti, Di Massimo, Cocagi, Falsaperla L., Callori di Vignale; Turner, Rathore, Cialone; Vaggi, Fiore, Colaiuda, Subrizi, Milani. a disposizione: Cocchiaro, Brandolini, Rotilio, Mancinelli, Fidanza, Cecchetti, Sebastiani G., Conti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp