La programmazione tv della settimana
di Redazione
28/10/2009
Roma – La settima giornata di Super 10, le semifinali dell’NPC neozelandese, la premiership britannica e la finalissima della Currie Cup sudafricana. Ecco l’offerta televisiva settimanale per gli appassionati italiani prima di lasciare spazio ai test-match autunnali: Mercoledì 28 ottobre, ore 22.30 RTB “TUTTO RUGBY” Venerdì 30 ottobre, ore 7.30 – diretta Sky Sport 3 NPC, semifinale CANTERBURY v HAWKE’S BAY Venerdì 30 ottobre, ore 19.10 – diretta RaiSportPiù Super 10, VII giornata BENETTON TREVISO v PLUSVALORE GRAN PARMA Sabato 31, ore 7.00 – diretta Sky Sport 3 NPC, semifinale WELLINGTON v SOUTHLAND Sabato 31 ottobre, ore 16.00 – diretta Sky Sport 2 Currie Cup, Finale BLUE BULLS v CHEETAHS Sabato 31 ottobre, ore 17.00 – differita Rai3 Super 10, VII giornata (replica) BENETTON TREVISO v PLUSVALORE GRAN PARMA Sabato 31 ottobre, ore 18.35 – diretta Sky Sport Extra Premiership, VII giornata LEICESTER TIGERS v NORTHAMPTON SAINTS
