Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

La Rugby Academy Under 18 di Noceto unica squadra di club che affronterà la storica squadra sudafricana

Redazione Avatar

di Redazione

04/04/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
È in programma LUNEDI' 5 aprile alle ore 18 al Nando Capra di Noceto un incontro amichevole tra la Rugby Academy Noceto under 18 e il Bishops High School Rugby, uno dei più antichi e gloriosi club scolastici del Sud Africa. La tournèe italiana del Club sudafricano, voluta e organizzata dal commissario tecnico della Nazionale Nick Mallett, prevede cinque incontri (il 31 marzo contro l’under 20 della Polisportiva Lazio, il 2 aprile contro l’Accademia FIR under 18, il 5 aprile a Noceto, il 7 aprile a Badia Polesine contro la Selezione Veneta Nord/Ovest under 20 e il 9 aprile a Mira contro la Selezione Veneta Nord/Est under 20). L’Academy Noceto risulta quindi l’unica squadra di club under 18 che incontra il Club sudafricano, a coronamento della conquista matematica, anche se mancano alcune partite alla conclusione, e per il secondo anno consecutivo del prestigioso Trofeo degli Appennini.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

IV nazioni U17: Italia battuta dal Galles

Articolo Successivo

Super 10. 13° turno. Montepaschi Viadana ancora vittorioso a Roma consolida il primato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019