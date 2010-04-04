La Rugby Academy Under 18 di Noceto unica squadra di club che affronterà la storica squadra sudafricana
di Redazione
04/04/2010
È in programma LUNEDI' 5 aprile alle ore 18 al Nando Capra di Noceto un incontro amichevole tra la Rugby Academy Noceto under 18 e il Bishops High School Rugby, uno dei più antichi e gloriosi club scolastici del Sud Africa. La tournèe italiana del Club sudafricano, voluta e organizzata dal commissario tecnico della Nazionale Nick Mallett, prevede cinque incontri (il 31 marzo contro l’under 20 della Polisportiva Lazio, il 2 aprile contro l’Accademia FIR under 18, il 5 aprile a Noceto, il 7 aprile a Badia Polesine contro la Selezione Veneta Nord/Ovest under 20 e il 9 aprile a Mira contro la Selezione Veneta Nord/Est under 20). L’Academy Noceto risulta quindi l’unica squadra di club under 18 che incontra il Club sudafricano, a coronamento della conquista matematica, anche se mancano alcune partite alla conclusione, e per il secondo anno consecutivo del prestigioso Trofeo degli Appennini.
