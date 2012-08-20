LA SCOMPARSA DI UN PREZIOSO COLLABORATORE
di Redazione
20/08/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 13 del 20.08.2012
LUIGI GUERRA: LA SCOMPARSA DI UN PREZIOSO COLLABORATORE
La tragica scomparsa di Luigi Guerra lascia un segno profondo nel mondo del rugby rodigino.
Il prezioso collaboratore non aveva manifestato alcun disagio e la notizia della sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno.
Il dolore è di tutti i componenti la Società.
Di lui rimarrà sempre il ricordo della premurosa e generosa disponibilità dimostrata.
Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Redazione