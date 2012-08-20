VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 13 del 20.08.2012

LUIGI GUERRA: LA SCOMPARSA DI UN PREZIOSO COLLABORATORE

La tragica scomparsa di Luigi Guerra lascia un segno profondo nel mondo del rugby rodigino.

Il prezioso collaboratore non aveva manifestato alcun disagio e la notizia della sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Il dolore è di tutti i componenti la Società.

Di lui rimarrà sempre il ricordo della premurosa e generosa disponibilità dimostrata.

Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi