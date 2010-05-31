Loading...

La selezione azzurra femminile al Roma 7's

Redazione Avatar

di Redazione

31/05/2010

Il tecnico azzurro Andrea Di Giandomenico – di ritorno da Rovigo dove si è svolta ieri la finale di Coppa Italia Femminile che ha assegnato al Rugby Casale il Trofeo Seniores ed al Rugby Noceto il Trofeo Under 16 -  ha scelto le dieci atlete che il prossimo 4 e 5 giugno prenderanno parte al Torneo Internazionale Roma Seven 2010 in programma allo Stadio dei Marmi di Roma. Figurano nella lista due esordienti assolute: Luna Nicchi e Giulia Marino, rispettivamente del Paganica e del Rugby Imperia, club partecipanti alla Coppa Italia. Esordiranno nella formazione Seven anche Claudia Tedeschi che ha disputato la recente edizione dei campionati europei FIRA di Strasburgo, e Chiara Buongiorno, atleta inserita nella rosa dell'Italia per il 6 Nazioni 2010. Il raduno avrà inizio giovedì 3 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI. Le gare si svolgeranno nell’impianto del Foro Italico nelle due giornate di venerdì e sabato. LA SELEZIONE AZZURRA Giovanna BADO (Benetton Treviso) Sara BARATTIN (Rugby Casale) Chiara BUONGIORNO (Rugby Monza) Manuela FURLAN (Benetton Treviso) Giulia MARINO (Imperia Rugby) Luna NICCHI (Pol. Paganica) Sara PETTINELLI (Red&Blu Rugby) Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta) Claudia TEDESCHI (Red&Blu Rugby) Maria Diletta VERONESE (Valsugana Padova)
