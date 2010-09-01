Home Federazione Italiana Rugby LA SELEZIONE ITALIANA U20 BATTE WESTERN PROVINCE U20/U19 10-6

di Redazione 01/09/2010

La Selezione Italiana Under 20 prosegue la serie vincente nel tour estivo in Sudafrica. Questa sera a Cape Town gli Azzurrini di Andrea Cavinato hanno superato per 10-6 la rappresentativa U20/U19 di Western Province per 10-6 sul campo del Bellville College, sotto gli occhi del Commissario Tecnico dell’Italia Nick Mallett. Decisiva per il successo di Palazzani e compagni la meta messa a segno al diciassettesimo del primo tempo dall’ala del Petrarca Padova Alex Morsellino. Sabato mattina, alle ore 11.00, la Selezione Italiana U20 chiuderà il tour sudafricano affrontando la prima squadra U20 della provincia di Western Province. “L’approccio mentale alla partita è stato quello che avevo chiesto – ha detto a fine partita il tecnico Andrea Cavinato – e sono soddisfatto perché negli ultimi due giorni l’atteggiamento del gruppo non era stato convincente. La squadra ha dato una prova di maturità importante in questo senso, ed in difesa abbiamo contenuti efficacemente i sudafricani. Per quanto riguarda il gioco d’attacco sono meno soddisfatto, abbiamo avuto alcune superiorità numeriche che non siamo riusciti a concretizzare. La direzione di gara in certe situazioni ci ha penalizzato, ci sono stati fischiati alcuni falli di troppo in difesa ed in attacco in ben quattro occasioni l’arbitro non ci ha accordato mete che dal mio punto di vista erano regolarmente toccate al di là della linea. Adesso ci aspetta la partita più difficile del tour, sabato prossimo contro Western Province”. Cape Town, martedì 31 agosto 2010 WESTERN PROVINCE U20/U19 v SEL. ITALIANA U20 6-10 (3-10) Marcatori: p.t. 10’ cp. Palazzani (0-3); 14’ cp. WP (3-3); 17’ m. Morsellino tr. Palazzani (3-10); s.t. 5’ cp. WP (6-10) Italia: Alberghini; Morsellino, Visentin, Cosulich, Tartaglia; Morisi, Palazzani (cap); Bocchi, Ghiraldini, Balsemin; Mammana, Fuser; Furia, Lupetti, Aluigi entrati nella ripresa: Maistri, Faraon, Quaglio, Gerosa, Berton, Conforti, Dell’Acqua, Calabrese, Sarto, Ferrini

