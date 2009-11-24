Home Senza categoria La settimana della Femi Cz Rugby Rovigo in vista del derby

La settimana della Femi Cz Rugby Rovigo in vista del derby

di Redazione 24/11/2009

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E’ ripresa ieri (lunedì 23 novembre) la preparazione della Femi Cz Rugby Rovigo in vista del derby con il Petrarca Padova, programmato per domenica 29 allo stadio Plebiscito di Padova, calcio d’inizio alle 15. Alle 15.30 tutti in campo per l’allenamento in gruppo al quale ha preso parte anche Stefano Canale. Ha ricominciato a lavorare anche Pablo Calanchini, ma a ranghi ridotti. L’ala argentina domenica dovrebbe essere disponibile, ma non al 100%. Oggi la mattina sarà impegnata dall’attività di palestra al campo, mentre il pomeriggio i giocatori lo passerano a provare schemi sul terreno di gioco. Mercoledì riposo per tornare sul terreno del Battaglini giovedì pomeriggio. Venerdì mattinata libera per tutti e rifinitura nel pomeriggio. Sabato riposo e domenica tutti a Padova per il derby col Petrarca. Del gruppo di lavoro odierno non ha fatto parte Riccardo Bocchino, impegnato nel raduno con la Nazionale maggiore in vista del test con Samoa. In caso al numero 10 rossoblù venga confermata la fiducia da parte di Mallett il giocatore sabato potrebbe esordire in Nazionale, saltando però il derby col Petrarca del giorno successivo. “Le chiamate di nostri atleti con le varie nazionali - commenta il direttore sportivo Andrea Scanavacca - sono il sintomo più evidente dell’ottimo lavoro che stiamo facendo. Inoltre per i ragazzi stessi si tratta di un’inienzione di fiducia importante che si sposa con un lavoro di preparazione ulteriore”. “Tutta la rosa - conclude Scanavacca - è serena in vista del derby col Petrarca, ma la carica e la motivazione non manca. Tutti sentono l’importanza di questo match che ha sempre un sapore particolare”.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp