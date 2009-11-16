Home Senza categoria La settimana di lavoro della Femi Cz Rugby Rovigo

di Redazione 16/11/2009

E’ ripresa oggi la preparazione della Femi Cz Rugby Rovigo in vista del match con il Petrarca Padova programmato per domenica 29 novembre. Questa mattina i giocatori si sono sottoposti ai consueti testi fisici, mentre, come già accaduto la settimana scorsa, a partire dalle 18.30 si sono allenati sul campo dello stadio Battaglini insieme alla Zhermack Badia. Domani la mattinata sarà dedicata agli esercizi in palestra, con i giocatori che saranno ospitati dalla Gymnasia di Rovigo; il pomeriggio ancora lavoro sul campo. Mercoledì giornata di riposo per tutti in vista di una giornata intensa quale sarà giovedì: alla mattina esercizi fisici al campo, mentre nel pomeriggio la Rugby Rovigo si trasferirà a Badia per il secondo allenamento congiunto della settimana con la Zhermack. Un test importante con tanto di partitella completata dal terzo tempo, infatti le due squadre al termine della seduta ceneranno insieme al campo. La settimana di lavoro si chiude venerdì mattina con test fisici e tecnici al campo, dal pomeriggio fine settimana libero per tutti. Settimana di lavoro a cui non parteciperanno i giocatori impegnati con la Nazionale A: Tommaso Reato, Andrea Bacchetti, Andrea Pratichetti, Riccardo Bocchino e Massimiliano Ravalle, ai quali si sono aggiunti Andrea Sartoretto e Andrea De Marchi, entrambi chiamati dal ct Guidi per aggregarsi al gruppo in vista del test con la Georgia. Buone notizie dall’infermeria con Pablo Calanchini e Rik Dolcetto pienamente recuperati. Mentre cala la preoccupazione per Massimiliano Ravalle e Alejandro Abadje entrambi infortunatisi alla caviglia negli incontri con le rispettive nazionali. Infortuni non gravi sia per il pilone, che per il Puma, a cui è riacutizzato il problema che lo aveva tenuto lontano già per qualche incontro di campionato.

