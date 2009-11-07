Loading...

La Under 16 femminile della RUGBY ACADEMY gestita dal Noceto si conferma la squadra da battere

Redazione Avatar

di Redazione

07/11/2009

Si temeva che le nuove regole di gioco, con la introduzione di mischia e touche, potessero essere deleterie per il gioco veloce e dinamico delle campionesse italiane della Under 16 della Rugby Academy; invece no, in casa della Benetton Treviso, culla del Rugby femminile italiano, le nostre ragazze hanno sbaragliato le avversarie. Girone a cinque, con Monza, un liceo di Varese, Benetton Treviso, Valsugana Padova, e la Rugby Academy. Moltissime le mete segnate, poche le mete incassate, partite a senso unico a parte con la Benetton (che abbiamo battuto 15 a 12). L’introduzione della mischia ci consentirà di lavorare anche su questo reparto, non ancora a punto. In alcuni casi si è notata un po’ di confusione sia nei ruoli che negli schemi, dato che di fatto la squadra non aveva alcuna esperienza. Inoltre, se nella velocità di esecuzione e dinamicità la nostra squadra non ha nessuno a suo pari (forse neanche a livello di Coppa Italia, dati i risultati contro le squadre Senior in amichevole), rimane qualche punto oscuro quando si tratta di conquistare i palloni nei punti di incontro e quando si deve contrastare squadre dal gioco “gnocco”, tutto impostato sulla massa delle giocatrici che cercano di “sfondare” per vie centrali la nostra linea di difesa. Sistemati questi particolari, chi mai potrà fermare la nostra Under 16? Buono l'esordio delle nostre Under 18 in Coppa Italia che hanno rischiato di accedere alla finale del 3 e 4 posto. Seste alla fine, su 10 squadre.
