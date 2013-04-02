LA VEA FEMI-CZ PREPARA LA SFIDA AL VIADANA
02/04/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 117 del 02.04.2013
LA VEA FEMI-CZ PREPARA LA SFIDA AL VIADANA
Archiviata una corroborante vittoria a Reggio Emilia su un campo al limite della praticabilità, la Vea Femi-CZ è impegnata in una settimana di allenamenti intensi per preparare al meglio la sfida che domenica prossima la vedrà opposta, al Battaglini, alla capoclassifica dellEccellenza.
Il Viadana, finora, ha perso un solo incontro, a Prato, allinizio di dicembre e sembra godere dei favori del pronostico per la vittoria finale in campionato.
Rovigo è conscio della forza degli avversari e sa che per batterli sarà necessario sfoderare una grande prestazione.
Il rientro in gruppo di Edo Lubian, già pronto domenica scorsa ad entrare in campo e non schierato per prudenza, e di Rayno Gerber che scalpitano per dare il loro contributo alla squadra, allarga le opzioni a disposizione del tecnico.
Sulla strada dei rossoblù ci sono cinque incontri da vincere, ma i passi si fanno uno alla volta e Polla Roux schiererà i giocatori che daranno più garanzie.
Lo staff medico e fisioterapico è impegnato ad allargare la rosa dei disponibili ed a mantenere al top le condizioni fisiche di ogni giocatore.
Chi scenderà in campo avrà lopportunità di scrivere una pagina importante nella storia di questa Società che ha saputo dare il meglio di sé nei momenti più difficili.
Si giocherà alle 15 e sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita sia presso la segreteria della società, in viale Alfieri, che nella tabaccheria di piazza Garibaldi.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Redazione