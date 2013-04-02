VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 117 del 02.04.2013

LA VEA FEMI-CZ PREPARA LA SFIDA AL VIADANA

Archiviata una corroborante vittoria a Reggio Emilia su un campo al limite della praticabilità, la Vea Femi-CZ è impegnata in una settimana di allenamenti intensi per preparare al meglio la sfida che domenica prossima la vedrà opposta, al Battaglini, alla capoclassifica dellEccellenza.

Il Viadana, finora, ha perso un solo incontro, a Prato, allinizio di dicembre e sembra godere dei favori del pronostico per la vittoria finale in campionato.

Rovigo è conscio della forza degli avversari e sa che per batterli sarà necessario sfoderare una grande prestazione.

Il rientro in gruppo di Edo Lubian, già pronto domenica scorsa ad entrare in campo e non schierato per prudenza, e di Rayno Gerber che scalpitano per dare il loro contributo alla squadra, allarga le opzioni a disposizione del tecnico.

Sulla strada dei rossoblù ci sono cinque incontri da vincere, ma i passi si fanno uno alla volta e Polla Roux schiererà i giocatori che daranno più garanzie.

Lo staff medico e fisioterapico è impegnato ad allargare la rosa dei disponibili ed a mantenere al top le condizioni fisiche di ogni giocatore.

Chi scenderà in campo avrà lopportunità di scrivere una pagina importante nella storia di questa Società che ha saputo dare il meglio di sé nei momenti più difficili.

Si giocherà alle 15 e sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita sia presso la segreteria della società, in viale Alfieri, che nella tabaccheria di piazza Garibaldi.

