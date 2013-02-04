VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 88 del 04.02.2013

LA VEA FEMI-CZ PRONTA PER IL GIRONE DI RITORNO

Dopo la splendida vittoria della nazionale italiana nella prima giornata del Sei Nazioni che ha visto in campo quattro ex rossoblù e tanti altri, ex nazionali che hanno vestito i colori del Rovigo, accanto a loro al momento dellinno per unire idealmente tutto il movimento rugbistico italiano dalle origini ad oggi, riprende sabato prossimo il campionato di Eccellenza per la prima giornata del girone di ritorno.

A far visita al Battaglini saranno i giocatori del Parma guidati da Stefano Bordon. I Crociati hanno una classifica compromessa, ma si può star sicuri che verranno a Rovigo per vendere cara la pelle come impone la posizione in classifica ed il DNA del loro allenatore.

La Vea Femi-CZ dovrà affrontare lincontro con grande concentrazione perché la rincorsa al posto nei play-off è solo allinizio e Rovigo, con i risultati fin qui conseguiti, non può permettersi distrazioni di sorta.

La sosta per lapertura del Sei Nazioni ha consentito allo staff medico e fisioterapico del Rovigo di portare avanti il risanamento di alcune situazioni conseguenti agli scontri di gennaio.

Nicola Gatto comincia a correre in acqua, lobbiettivo è recuperarlo per lincontro con il Petrarca, in settimana sarà sottoposto ad una visita di controllo per verificare leffetto delle cure attuate.

Tommaso Reato, dopo la pulizia al ginocchio, comincia a muoversi, anche lui in acqua per evitare di caricare subito larto. Martedì Rayno Gerber sarà sottoposto ad una visita di controllo.

Probabilmente Sebastiano Folla sarà a disposizione dellUnder 23 già da sabato prossimo.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi