04/02/2013
LA VEA FEMI-CZ PRONTA PER IL GIRONE DI RITORNO
Dopo la splendida vittoria della nazionale italiana nella prima giornata del Sei Nazioni che ha visto in campo quattro ex rossoblù e tanti altri, ex nazionali che hanno vestito i colori del Rovigo, accanto a loro al momento dellinno per unire idealmente tutto il movimento rugbistico italiano dalle origini ad oggi, riprende sabato prossimo il campionato di Eccellenza per la prima giornata del girone di ritorno.
A far visita al Battaglini saranno i giocatori del Parma guidati da Stefano Bordon. I Crociati hanno una classifica compromessa, ma si può star sicuri che verranno a Rovigo per vendere cara la pelle come impone la posizione in classifica ed il DNA del loro allenatore.
La Vea Femi-CZ dovrà affrontare lincontro con grande concentrazione perché la rincorsa al posto nei play-off è solo allinizio e Rovigo, con i risultati fin qui conseguiti, non può permettersi distrazioni di sorta.
La sosta per lapertura del Sei Nazioni ha consentito allo staff medico e fisioterapico del Rovigo di portare avanti il risanamento di alcune situazioni conseguenti agli scontri di gennaio.
Nicola Gatto comincia a correre in acqua, lobbiettivo è recuperarlo per lincontro con il Petrarca, in settimana sarà sottoposto ad una visita di controllo per verificare leffetto delle cure attuate.
Tommaso Reato, dopo la pulizia al ginocchio, comincia a muoversi, anche lui in acqua per evitare di caricare subito larto. Martedì Rayno Gerber sarà sottoposto ad una visita di controllo.
Probabilmente Sebastiano Folla sarà a disposizione dellUnder 23 già da sabato prossimo.
