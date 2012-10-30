LA VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA &Atilde;

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 41 del 30.10.2012

LA VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA È ATTESA DA UNA NUOVA DURA PROVA

La vittoria con I Cavalieri Prato, ottenuta dalla Vea Femi-CZ R. Rovigo Delta al termine di una dura partita che ha entusiasmato i tifosi rossoblù, ridà fiducia allambiente, ma deve essere considerata come un singolo passo nel lungo percorso che porta alle fasi finali del campionato.

Già sabato prossimo la squadra è chiamata a confermare la buona prestazione contro i toscani.

Molti meccanismi sono da oliare, ma, scendendo in campo con la giusta determinazione, si può superare anche questo ostacolo.

Si sa quanto sia necessario vincere tutte le gare in casa, ma solo raccogliendo punti anche negli scontri diretti in trasferta si possono concretizzare i desideri di tutti (giocatori, staff e dirigenti).

La dirigenza, intanto, incassa lapprovazione del bilancio consuntivo della stagione 2011  2012.

La perdita di esercizio, al 30 giugno 2012 è stata limitata, grazie al generoso sforzo supplementare dei title sponsor, in 40.569 euro su una spesa complessiva di quasi due milioni di euro (esattamente 1.993.294,00).

Orgoglio del presidente Zambelli la consapevolezza di continuare a portare avanti una società con una gestione finanziaria esemplare e priva di artifizi contabili.

Oltre allimpegno di fare tutti gli sforzi compatibili con le risorse per mettere la prima squadra in condizione di puntare serenamente ai migliori traguardi sportivi , rimane la determinazione di favorire lo sviluppo del rugby per garantire linserimento di un numero sempre maggiore di giocatori polesani nella rosa di Eccellenza.

Lequilibrio economico odierno è di per sé un grande risultato, ma riuscire anche a coniugarlo poi con una maggiore rodiginità in campo darà ai promotori della Rugby Rovigo Delta la gioia di aver avuto ragione nel sostenere la rifondazione del rugby rossoblù.

La continuità sportiva con il passato è patrimonio di tutta la città e si dovrà riconoscere nello spirito combattivo di tutti i giocatori chiamati a vestire la maglia dei Bersaglieri.

Sabato scorso tutti i protagonisti scesi in campo hanno dimostrato di avere assorbito questo spirito ed hanno messo in campo quellaggressività e concentrazione che Roux e gli altri componenti lo staff tecnico chiedevano da tempo.

Ora bisogna proseguire sulla strada tracciata ed affrontare ogni nuovo incontro con la stessa determinazione.

Sabato prossimo, a Mogliano, si attendono conferme.

Mentre gli infortunati storici continuano a migliorare (con Sevealii che dimostra una capacità di recupero sorprendente) si devono segnalare le situazioni incerte di Montauriol e di Basson.

Per il primo, esclusa la frattura, si dovranno attendere ulteriori verifiche diagnostiche per stabilire la possibilità di utilizzarlo; per il secondo, ancora febbricitante, non è terminata la fase acuta della forte otite che ne ha limitato le prestazioni contro il Prato.

Lo staff medico e riabilitativo è impegnato a migliorare le condizioni di tutti gli atleti acciaccati per consentire a Roux di mettere in campo la migliore formazione possibile.

