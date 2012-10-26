LA VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA DAR&Atilde;

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 40 del 26.10.2012

LA VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA DARÀ BATTAGLIA

Sabato 27 ore 16, stadio Mario Battaglini, i rossoblù aspettano i Cavalieri Prato sul piede di guerra.

Il quarto turno di campionato non può essere quello decisivo in quanto a risultato, ma, per i rossoblù, deve essere il giorno della rinascita, il giorno del riscatto, un giorno speciale che li dovrà vedere uscire a testa alta dopo aver dato prova di voler cambiare rotta.

Ad oggi tante sono le attenuanti, ma i giocatori stessi sono consapevoli che bisogna arrivare al punto di rottura. Non si tratta di ripetere banalmente quanto provato in allenamento, contro il Prato tutti vogliono qualcosa di più.

Ogni giocatore deve fare reparto con il compagno vicino, nessuno deve essere lasciato solo né nelle azioni di attacco né in quelle difensive.

Il pallone va conquistato con la determinazione del combattente e va difeso ad ogni costo.

Il pubblico è comprensibilmente amareggiato per le ultime prestazioni della squadra, ma è pronto a rinnovare il suo appoggio di fronte ad una prestazione convincente; desidera solo uscire dallo stadio con la convinzione di avere rivisto nei giocatori in campo lo spirito dei Bersaglieri.

La convocazione di Jack Jones con la nazionale Under 20 del Galles priva la squadra di un giocatore che ha saputo dimostrare, in poco tempo, di meritare di indossare la maglia rossoblù sia per capacità tecniche che per serietà nellimpegno e nella partecipazione agli incontri in cui è stato impiegato; ora con la maglia rossa del Galles continuerà a farsi onore e Rovigo lo aspetta a braccia aperte.

Joe Van Niekerk scalpita per riprendere a giocare, ma lo staff tecnico, assieme allo staff medico, ha valutato che il suo impiego sarebbe stato prematuro in quanto a preparazione e rischioso per lintegrità fisica del ragazzo. Il campionato è appena allinizio e Rovigo non può perdere altri giocatori a lungo termine, Joe tornerà buono a breve e potrà così sfogare tutta la sua voglia di giocare.

Le assenze di Jones e Van Niekerk costringono il tecnico a rivedere la formazione e trovano posto, fin dal primo minuto, Ciochina e Menon. Lombardi, poi, viene preferito a Ceglie che parte dalla panchina. Rispetto alle previsioni di ieri trovano posto, tra i giocatori a disposizione, Anouer, Pierini ed il ritrovato Michele Zanirato.

Oltre a Jones e Van Niekerk, assenti non preventivati ad inizio settimana, si registrano tante assenze di uomini chiave ai quali sarebbe affidato il compito di condurre per mano la giovane truppa rossoblù. Mahoney, Gerber, Reato e Seveali riassumono, oltre alla riconosciuta valenza tecnica, tanta esperienza che in partite delicate come quella che aspetta i Bersaglieri tornerebbe sicuramente utile. Se si pensa poi che anche i due giocatori, seppur giovani, ai quali era inizialmente destinato il ruolo del numero otto (Ferro e Folla) non saranno disponibili, si comprende come aumenti la responsabilità dei giovani giocatori chiamati a sostituire gli assenti.

Ognuno di loro ha tecnica e preparazione adeguate al campionato di Eccellenza e farà di tutto per supplire allassenza dei compagni moltiplicando le energie in gioco con lobbiettivo di arrivare con lentusiasmo a ovviare alla mancanza di esperienza.

Lopportunità offerta in questo inizio di stagione va sfruttata per arricchire il proprio bagaglio tecnico e per far capire che Rovigo può contare su di loro in ogni momento.

Lesperienza si acquisisce con il tempo ed il carattere si forma nelle avversità, limportante è essere duttili alle trasformazioni e voler migliorare. Diventare protagonisti in questo sport costa fatica e sacrifici, ma il rispetto del tuo pubblico e degli avversari ti ripaga abbondantemente.

La presenza, in campo, di altri giocatori di grande esperienza come Basson, Pedrazzi, Bacchetti, Persico, Montauriol, Tumiati da un valore aggiunto a tutta la squadra e potrebbe essere determinante per condurre in porto questa fase delicata dellannata sportiva.

Al termine della rifinitura del venerdì mattina è stata ufficializzata la seguente formazione: Basson; Lubian L., Menon, Pedrazzi, Bacchetti; Duca, Wilson; De Marchi, Ciochina, Persico; Montauriol, Tumiati; Lombardi, Gatto, Quaglio. A disposizione Datola, Anouer, Ceglie, Pierini, Maran, Zanirato, Lenarduzzi, Zorzi.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta