LA VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA INVITA I TIFOSI AD ABBONARSI
di Redazione
19/09/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 24 del 19.09.2012
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 24 del 19.09.2012
LA VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA INVITA I TIFOSI AD ABBONARSI
Sabato 29 settembre avrà luogo il debutto casalingo di questa stagione e sarà possibile incominciare a sostenere i propri beniamini nel magico stadio rodigino.
In quell'occasione dovrebbe essere disponibile per presentarsi al pubblico rodigino anche Rayno Gerber che scalpita per essere a Rovigo il più presto possibile (non è da escludere il suo arrivo in questo fine settimana).
Ora la squadra ha bisogno, più che mai, di tutto il supporto dei suoi tifosi che si sono sempre dimostrati generosi verso i giocatori, non facendo mai mancare la propria presenza e facendo sentire agli atleti tutto lamore che questa città porta loro.
La campagna abbonamenti però procede con lentezza (ad oggi sono circa 200 gli abbonamenti conclusi o prenotati) e la Società invita pertanto tutti i tifosi a compiere questo gesto dattaccamento alla squadra di rugby sottoscrivendo le tessere che danno diritto, con gli stessi prezzi dellanno scorso, a seguire due incontri in più (14 contro 12) della imminente stagione sportiva.
Anche le aziende del territorio hanno lopportunità di sostenere lo sport che più ci rappresenta in campo nazionale ed europeo sottoscrivendo abbonamenti da utilizzare come gadget promozionali.
VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v TONGA, IL 26 SETTEMBRE VIA ALLA PREVENDITA
Articolo Successivo
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI PRIMA GIORNATA
Redazione