LA VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA INVITA I TIFOSI AD ABBONARSI

19/09/2012

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 24 del 19.09.2012
 
Sabato 29 settembre avrà luogo il debutto casalingo di questa stagione e sarà possibile incominciare a sostenere i propri beniamini nel magico stadio rodigino.
 
In quell'occasione dovrebbe essere disponibile per presentarsi al pubblico rodigino anche Rayno Gerber che scalpita per essere a Rovigo il più presto possibile (non è da escludere il suo arrivo in questo fine settimana).
 
Ora la squadra ha bisogno, più che mai, di tutto il supporto dei suoi tifosi che si sono sempre dimostrati generosi verso i giocatori, non facendo mai mancare la propria presenza e facendo sentire agli atleti tutto lamore che questa città porta loro.
 
La campagna abbonamenti però procede con lentezza (ad oggi sono circa 200 gli abbonamenti conclusi o prenotati) e la Società invita pertanto tutti i tifosi a compiere questo gesto dattaccamento alla squadra di rugby sottoscrivendo le tessere che danno diritto, con gli stessi prezzi dellanno scorso, a seguire due incontri in più (14 contro 12) della imminente stagione sportiva.
 
Anche le aziende del territorio hanno lopportunità di sostenere lo sport che più ci rappresenta in campo nazionale ed europeo sottoscrivendo abbonamenti da utilizzare come gadget promozionali.
 
Pierpaolo Modonesi
