VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 25 del 20.09.2012

LA VEA FEMI-CZ SI PREPARA AD AFFRONTARE I CROCIATI PARMA

In vista dell'incontro di sabato 22 con i Crociati Parma, Paul Roux, allenatore della Vea Femi-CZ R. Rovigo Delta, si attende, dai suoi giocatori, disciplina, intensità agonistica, concentrazione e rigore tattico. Lavversario è ricco di giovani talenti e farà di tutto per partire col piede giusto, e spetta, pertanto, ai giocatori del Rovigo dimostrare che non intendono lasciare loro il passo.