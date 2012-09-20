Loading...

LA VEA FEMI-CZ SI PREPARA AD AFFRONTARE I CROCIATI PARMA

20/09/2012

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 25 del 20.09.2012

 

LA VEA FEMI-CZ SI PREPARA AD AFFRONTARE I CROCIATI PARMA

 

In vista dell'incontro di sabato 22 con i Crociati Parma, Paul Roux, allenatore della Vea Femi-CZ R. Rovigo Delta, si attende, dai suoi giocatori, disciplina, intensità agonistica, concentrazione e rigore tattico. Lavversario è ricco di giovani talenti e farà di tutto per partire col piede giusto, e spetta, pertanto, ai giocatori del Rovigo dimostrare che non intendono lasciare loro il passo.

In attesa della rifinitura del venerdì, questa la probabile formazione: Basson; Lubian L., Sevealii, Pedrazzi, Bacchetti; Duca, Wilson; De Marchi, Ciochina, Persico; Jones, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Quaglio. A disposizione Gatto, Gaeta, Lombardi, Pierini, Gasparetto, Calabrese, Menon, Zorzi.

 

Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta
 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
