LA VEA FEMI-CZ SI PREPARA PER IL DERBY
di Redazione
18/02/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 96 del 18.02.2013
LA VEA FEMI-CZ SI PREPARA PER IL DERBY
Dopo la prova di carattere di sabato a Roma contro la Mantovani Lazio, la Vea Femi-CZ deve recuperare energie psicofisiche per arrivare al meglio al 150° derby con il Petrarca in programma domenica tre marzo.
Lincontro con i laziali sembra non aver lasciato strascichi particolari sul fisico dei bersaglieri per cui il lavoro dello staff medico-fisioterapico sarà concentrato sulleliminazioni dei piccoli traumi patiti a Roma ed al miglioramento delle condizioni degli atleti infortunati.
Nicola Gatto già da domani riprenderà il lavoro sul campo, mentre sul fronte Lubian-Gerber si registrano i continui, veloci, miglioramenti del primo ed il normale decorso di recupero del secondo, in linea con le previsioni.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
MODALITA' RICHIESTA ACCREDITO STAMPA 6 NAZIONI U20 E FEMMINILE
Redazione