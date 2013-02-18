Loading...

LA VEA FEMI-CZ SI PREPARA PER IL DERBY

Redazione Avatar

di Redazione

18/02/2013

TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 96 del 18.02.2013

 

LA VEA FEMI-CZ SI PREPARA PER IL DERBY

 

Dopo la prova di carattere di sabato a Roma contro la Mantovani Lazio, la Vea Femi-CZ deve recuperare energie psicofisiche per arrivare al meglio al 150° derby con il Petrarca in programma domenica tre marzo.

Lincontro con i laziali sembra non aver lasciato strascichi particolari sul fisico dei bersaglieri per cui il lavoro dello staff medico-fisioterapico sarà concentrato sulleliminazioni dei piccoli traumi patiti a Roma ed al miglioramento delle condizioni degli atleti infortunati.

Nicola Gatto già da domani riprenderà il lavoro sul campo, mentre sul fronte Lubian-Gerber si registrano i continui, veloci, miglioramenti del primo ed il normale decorso di recupero del secondo, in linea con le previsioni.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi


Redazione

Redazione

