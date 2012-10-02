LA VITTORIA CON LA LAZIO NON HA PORTATO NUOVI INFORTUNATI
di Redazione
02/10/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 30 del 01.10.2012
Dopo la vittoria al Battaglini di sabato scorso contro la Mantovani Lazio, linfermeria non ha registrato nuovi ingressi.
Continua il percorso terapeutico e riabilitativo degli infortunati delle settimane precedenti. Si riscontrano miglioramenti per tutti gli atleti.
Sevealii sarà operato al menisco mercoledì prossimo.
Matteo Maran comincia a prendere confidenza con lintensificazione degli allenamenti.
Per domenica a Padova sono tutti disponibili i giocatori che hanno affrontato i laziali, mentre si verificheranno nel corso della settimana i progressi dei giocatori prossimi alla guarigione.
VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Redazione