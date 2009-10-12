Home Senza categoria La Zhermack lascia per strada punti importanti

di Redazione 12/10/2009

La Zhermack inizia la partita davanti, guadagnando da subito un calcio di punizione per placcaggio al collo. Da posizione non difficile Brussolo non riesce a trasformare. Si rimane in parità, i polesani non intendono mollare l'osso, e al tredicesimo Brussolo, da posizione simile alla precedente centre i pali per il vantaggio dei padroni di casa. A questo punto il Vibu Noceto decide di spingersi nella metacampo polesana. La squadra di Frati si fa pericolosa, si porta fino ai cinque metri, ma perde palla. In questa fase di gara la Zhermack mette forte pressione agli ospiti, costringendoli spesso all'errore e comunque respingendo al mittente ogni tentativo di attacco. Al ventesimo su attacco degli emiliani, cade il pallone alla linea arretrata, che viene calciato nelle retrovie del Noceto, completamente sguarnite. Al recupero del pallone c'è l'estremo Samuele Gonzalo, che viene però messo a terra da quattro giocatori dell Zhermack. Ancora pallone vagante, sul quale i polesani vanno ancora di piede. È più lesto di tutti il centro italo argentino Sanchez, che schiaccia il pallone in meta. Brussolo non trasforma, altri due punti non realizzati. Da questo punto della partita la Zhermack perde il pallino e gioca prevalentemente in difesa, anche bene a dire il vero. La meta del Noceto arriva su azione abbastanza fortunosa. Da touche la palla viene schiaffeggiata, e cade in mano alla terza linea Ferrarini, andata in copertura. Il giocatore del Vibu esplora la parte chiusa, dove non trova nessuno, tranne Venturi, che proprio prima dell'azione si era fermato lamentando un dolore al ginocchio. L'ala della Zhermack non riesce a fermare la terza linea, così come l'estremo Melotto, che placca la terza linea, ma non riesce a evitare che questa cada n area di meta. 8 a 7 per i padroni di casa. Dopo poco arriva il calcio di punizione trasformato dal mediano di mischia Frati, che chiude il primo tempo con gli ospiti in vantaggio di due punti.

