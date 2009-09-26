Home Senza categoria La Zhermack pronta all'esordio

La Zhermack pronta all'esordio

di Redazione 26/09/2009

Parte ufficialmente il campionato della Zhermack Badia. La squadra di Tellarini inaugura la stagione da ospite in un campo storico, un punto di riferimento per la palla ovale italiana: il Giuriati di Milano. Lo stesso campo sul quale nel 2006, con una vittoria sull'ASR Milano, la squadra polesana ipotecò la promozione in serie A. Eravamo alla gestione Brunello, di acqua sotto i ponti ne è passata. Da allora la Zhermack è diventata una realtà consolidata nella divisione cadetta della palla ovale italiana. In questa stagione è necessario confermare e migliorare quando dimostrato finora: il quindici polesano in tre anni è passato dall'exploit del quarto posto all'esordio, alla roulette degli spareggi retrocessione contro il CUS Padova, al bel quarto posto dell'anno scorso, a ruota di squadre costruite per cercare la promozione o a squadre, vedi Benetton Treviso, basate su giocatori in odore di Super Ten. L'avversario di oggi è un avversario ovviamente impegnativo, come tutte le squadre contro le quali il quindici di Tellarini scenderà in campo quest'anno. Guidati da un grande ex del rugby italiano, Massimo Cuttitta e con un direttore sportivo del calibro di Massimo Giovanelli, i milanesi sono avversari importanti, solidi fisicamente e assolutamente da non sottovalutare. Nelle file della squadra lombarda gioca anche Vaghi, ex Amatori dei tanti successi, compagno di squadra dello stesso Massimo Cuttitta, con il quale ha vinto campionati negli anni '90. Con lui davanti anche Massimo Carrera, di ritorno a Milano da una lunga parentesi con il Piacenza. Una prima linea di esperienza e di peso. Tra i tre quarti potrebbe essere in campo l'australiano Dave Harvey, talentuosa apertura con esperienze di Rugby League e Rugby Union. Con i tre posti promozione in palio, a causa della nuova formula della massima serie prevista per l'anno prossimo, l'Amatori Milano rientra tra le favorite alla promozione. Assenti nella Zhermack Alessandro Tellarini, alle prese con un problema muscolare alla gamba sinistra, recuperabile in settimana, Davide Pultrone, in recupero da un infortunio, Luca Marchetto, anch'egli recuperabile a breve, Mattia de Gasperi, ancora in viaggio di nozze. Questa la probabile formazione che scenderà al Giuriati alle 15.30: Colombo, Bonini, Brancalion; Ronconi, Michelotto; Avanzi, Oliviero, White; Flagiello, Brussolo; Zarattini, Tinazzo, Sancherz, Venturi; Melotto. A disposizione: Candian, Aretusini, Barion, Fanchin, Guglielmo, Pagliarini, Trombin. Nella mattinata di sabato si è tenuta la presentazione ufficiale del XV polesano presso la sede della Provincia di Rovigo, in via Celio. A fare gli onori di casa il nuovo Assessore allo Sport della Provincia di Rovigo Leonardo Raito, insieme al Presidente provinciale del Coni Bruno Piva, alla presidentessa delle Rose Rovigo Gisella Quaglio e al rappresentante Federale Alberto Aggio. Al termine della cerimonia è intervenuto anche il neo eletto Presidente della Provincia Tiziana Virgili, che, riprendendo le parole di coloro che l'avevano anticipata, ha voluto fare un augurio alla Zhermack e a tutti i giocatori in particolare per il nuovo campionato. La squadra guidata da Pier Paolo Tellarini, come sottolineato da Bruno Piva, è la realtà sportiva più importante dell'alto Polesine. Una grossa responsabilità per il quindici polesano, un'ulteriore motivazione per disputare un gran campionato e farsi valere ogni domenica contro avversari di grande portata.

