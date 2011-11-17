Home Senza categoria LABORIOSA RIABILITAZIONE PER ZORZI E BARRY

LABORIOSA RIABILITAZIONE PER ZORZI E BARRY

di Redazione 17/11/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 36 del 17.11.2011 FEMI-CZ VEA RRD: LABORIOSA RIABILITAZIONE PER ZORZI E BARRY I due giovani atleti della Femi-Cz Vea Rugby Rovigo Delta che hanno subito due gravi infortuni in questo inizio della stagione stanno affrontando un percorso di recupero delicato che dovrebbe terminare con il ritorno all'attività a primavera inoltrata per la ventunenne ala Alberto Zorzi e per il mese di febbraio per il ventitreenne Australiano Jared Barry. Il percorso infortunistico, diagnostico e curativo per i due atleti si può così riassumere: Alberto Zorzi: l'ala rossoblu dopo la pesante distorsione al ginocchio dx patita il 18 settembre, nella quale riportò la rottura del legamento crociato anteriore, la lesione di II grado del legamento collaterale mediale, la rottura del menisco laterale e una frattura alla rotula, è stato sottoposto per esigenze cliniche ad un doppio intervento chirurgico. Il primo, transitorio, eseguito l'11/10 e il secondo, definitivo, eseguito il 14/11 con la ricostruzione del legamento crociato anteriore; entrambi gli interventi sono stati eseguiti presso la Casa di Cura Abano Terme, nel reparto di chirurgia del ginocchio, dal Dott. Roberto Nardacchione. L'atleta prosegue le cure riabilitative presso il Poliambulatorio Equipe di Rovigo. La prognosi fissata dal chirurgo per il rientro in campo è di 20/24 settimane. Jared Barry: durante il match di coppa di sabato scorso, il terza centro rossoblu si è procurato una distorsione al ginocchio destro. Subito sottoposto a radiografia, con esito negativo, l'atleta è stato valutato nelle 72 ore successive dallo staff medico della Rugby Rovigo Delta, guidato dal responsabile medico Dott. Giovanni Greggio e dal responsabile fisioterapisti Yarno Celeghin. La diagnosi è stata elaborata definitivamente nella serata di ieri, quando alle valutazioni cliniche si è aggiunto anche l'esito della risonanza magnetica nucleare: lesione di III grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, scongiurata invece la lesione del legamento crociato anteriore, molto frequente in dinamiche distorsive simili a quella occorsa a Barry. I tempi di recupero sono definibili in 8/10 settimane. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp