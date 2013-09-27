LANCIO COPPE EUROPEE 2013/2014 - MILANO, 7 OTTOBRE
di Redazione
27/09/2013
LANCIO COPPE EUROPEE 2013/2014 - MILANO, 7 OTTOBRE
ERC e Sky Italia sono lieti di invitarLa all'inaugurazione della stagione europea di rugby per club dei tornei Heineken Cup e Amlin Challenge Cup, che
avrà luogo lunedì 7 ottobre 2013 presso la sede di Milano di Sky Italia, che trasmetterà in esclusiva entrambi i tornei.
Data: lunedì 7 ottobre
Sede: Sky Italia, Via Monte Penice, 7 - 20138 Milano
Rsvp: tutti gli ospiti sono pregati di confermare la propria presenza inviando una mail a [email protected]
Solo chi confermerà la presenza potrà accedere all'evento.
Saranno presenti:
Il presidente della FIR Alfredo Gavazzi
Il presidente dell'ERC Jean-Pierre Lux
L'amministratore delegato dell'ERC Derek McGrath
Tecnici, dirigenti e capitani dei club italiani dell'Heineken Cup:
Benetton Treviso e Zebre
Tecnici, dirigenti e capitani dei club italiani dell'Amlin Challenge Cup:
Cammi Rugby Calvisano, Estra I Cavalieri Prato, Marchiol Mogliano e Rugby Viadana
Orario conferenza stampa: 11.00.
Segue la possibilità di fare foto ai trofei e ai capitani europei.
Interviste con i giocatori e gli allenatori
ERC e Sky Italia sono lieti di invitarLa all'inaugurazione della stagione europea di rugby per club dei tornei Heineken Cup e Amlin Challenge Cup, che
avrà luogo lunedì 7 ottobre 2013 presso la sede di Milano di Sky Italia, che trasmetterà in esclusiva entrambi i tornei.
Data: lunedì 7 ottobre
Sede: Sky Italia, Via Monte Penice, 7 - 20138 Milano
Rsvp: tutti gli ospiti sono pregati di confermare la propria presenza inviando una mail a [email protected]
Solo chi confermerà la presenza potrà accedere all'evento.
Saranno presenti:
Il presidente della FIR Alfredo Gavazzi
Il presidente dell'ERC Jean-Pierre Lux
L'amministratore delegato dell'ERC Derek McGrath
Tecnici, dirigenti e capitani dei club italiani dell'Heineken Cup:
Benetton Treviso e Zebre
Tecnici, dirigenti e capitani dei club italiani dell'Amlin Challenge Cup:
Cammi Rugby Calvisano, Estra I Cavalieri Prato, Marchiol Mogliano e Rugby Viadana
Orario conferenza stampa: 11.00.
Segue la possibilità di fare foto ai trofei e ai capitani europei.
Interviste con i giocatori e gli allenatori
Articolo Precedente
[FIAMME ORO RUGBY] II GIORNATA ECCELLENZA: FIAMME ORO V MOGLIANO 17-34 (il tabellino)
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: CONSIDERAZIONI DEL C.D.A. DEL 26/09/2013
Redazione