L'AQUILA 11 VEA FEMI CZ 18

Redazione Avatar

di Redazione

22/12/2012

LAquila, Stadio Tommaso Fattori  sabato 22 dicembre  ore 15,00
Campionato di Eccellenza, IX giornata

LAQUILA - VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA  11 - 18 (8 - 9)

 

Doveva essere vittoria e vittoria è stata. Per la prima volta insieme, in questo campionato, i due capitani, quello degli ultimi due anni, Luke Mahoney (80 in campo) e Tommaso Reato (50), capitano storico reintegrato nel ruolo, hanno condotto per mano la squadra che ha saputo fornire una prova di carattere con unottima difesa (peccato la distrazione sulla meta di R. Wilson), solida sempre e arrembante soprattutto nel secondo tempo quando LAquila le provava tutte per rovesciare il risultato.

Supremazia territoriale rossoblù anche grazie alla mischia.

In condizioni ambientali difficili era improbabile assistere ad un gioco al largo senza intoppi, ma i trequarti, comunque, ci hanno provato e solo per poco non sono riusciti a mettere la ciliegina sulla torta.

Ci ha pensato Stefan Basson (man of the match) ha trasformare in oro il lavoro dei compagni grazie a cinque piazzati e ad un drop venuto a concretizzare due splendide penetrazioni della squadra.

In prospettiva una vittoria rasserenante e la buona notizia dei recuperi di giocatori importanti per la squadra ed una gara, finalmente, senza ulteriori nuovi infortuni.

Ora i giocatori sono attesi da qualche giorno nella serenità della famiglia e poi, tutti insieme, si ripenserà al campionato ed al prossimo avversario.

 

Marcatori: p.t. 7 cp. Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (0 - 3); 10 cp. Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (0 - 6); 20 cp. L. Falsaperla (LAquila) (3-6); 28 meta n.t.  R. Wilson (LAquila) (8-6); 32 cp. Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (8 - 9).

s.t. 43 cp. L. Falsaperla (LAquila) (11-9); 47 drop Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (11 - 12); 55 cp. Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (11 - 15); 72 cp. Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (11  18).

 

Vea-FemiCZ Rovigo Delta: Stefan Basson; Lorenzo Lubian, Elvis Sevealii, Joe Van Niekerk, Roberto Pedrazzi; Michael Wilson, Michele Zanirato  ; Jean-Francois Montauriol, Jack Jones, Aaron Persico; Daniele Tumiati, Tommaso Reato (c); Alessio Ceglie, Luke Mahoney, Otis Lombardi.

A disposizione:  Younes Anouer, Nicola Gatto,  Nicola Quaglio, Matteo Maran, Davide Duca, Mattia Merlo,  Francesco Menon, Stefan Ciochina.
all. Roux

 

LAquila: Matteo Falsaperla; Lee Robinson, Andrea Cocagi, Riccardo Lorenzetti, Marco Di Massimo (c);  Luca Falsaperla, Francesco Santavicca; James Turner,  Maurizio Zaffiri , Alessandro Cialone;  Edoardo Vaggi, Ryan Wilson; Antonio Brandolini, Alessio Cocchiaro, Enrico Cafaro.
A disposizione: Luca Conti, Davide Di Roberto, Luca Di Cicco, Lorenzo Fiore, Vittorio Callori, Federico Del Pinto, Stefano Paolucci, Marco J. Rotilio.

All: Lorenzetti

 

arb. Mancini (Frascati, Roma)

g.d.l. Massa (Roma), Rosamilia (Colleferro, RM)

quarto uomo: Romani (Colleferro, RM)

 

Cartellini: 38 giallo Vaggi (LAquila) e Lombardi (Rovigo),  55 giallo Brandolini (LAquila)

 

Man of the match: Stefan Basson (Vea Femi-CZ Rovigo Delta)

Punti conquistati in classifica: LAquila 1 -  Vea Femi-CZ Rovigo Delta 4

Vea Femi-CZ

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
