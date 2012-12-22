L'AQUILA 11 VEA FEMI CZ 18
di Redazione
22/12/2012
LAquila, Stadio Tommaso Fattori sabato 22 dicembre ore 15,00
Campionato di Eccellenza, IX giornata
LAQUILA - VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA 11 - 18 (8 - 9)
Doveva essere vittoria e vittoria è stata. Per la prima volta insieme, in questo campionato, i due capitani, quello degli ultimi due anni, Luke Mahoney (80 in campo) e Tommaso Reato (50), capitano storico reintegrato nel ruolo, hanno condotto per mano la squadra che ha saputo fornire una prova di carattere con unottima difesa (peccato la distrazione sulla meta di R. Wilson), solida sempre e arrembante soprattutto nel secondo tempo quando LAquila le provava tutte per rovesciare il risultato.
Supremazia territoriale rossoblù anche grazie alla mischia.
In condizioni ambientali difficili era improbabile assistere ad un gioco al largo senza intoppi, ma i trequarti, comunque, ci hanno provato e solo per poco non sono riusciti a mettere la ciliegina sulla torta.
Ci ha pensato Stefan Basson (man of the match) ha trasformare in oro il lavoro dei compagni grazie a cinque piazzati e ad un drop venuto a concretizzare due splendide penetrazioni della squadra.
In prospettiva una vittoria rasserenante e la buona notizia dei recuperi di giocatori importanti per la squadra ed una gara, finalmente, senza ulteriori nuovi infortuni.
Ora i giocatori sono attesi da qualche giorno nella serenità della famiglia e poi, tutti insieme, si ripenserà al campionato ed al prossimo avversario.
Marcatori: p.t. 7 cp. Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (0 - 3); 10 cp. Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (0 - 6); 20 cp. L. Falsaperla (LAquila) (3-6); 28 meta n.t. R. Wilson (LAquila) (8-6); 32 cp. Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (8 - 9).
s.t. 43 cp. L. Falsaperla (LAquila) (11-9); 47 drop Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (11 - 12); 55 cp. Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (11 - 15); 72 cp. Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (11 18).
Vea-FemiCZ Rovigo Delta: Stefan Basson; Lorenzo Lubian, Elvis Sevealii, Joe Van Niekerk, Roberto Pedrazzi; Michael Wilson, Michele Zanirato ; Jean-Francois Montauriol, Jack Jones, Aaron Persico; Daniele Tumiati, Tommaso Reato (c); Alessio Ceglie, Luke Mahoney, Otis Lombardi.
A disposizione: Younes Anouer, Nicola Gatto, Nicola Quaglio, Matteo Maran, Davide Duca, Mattia Merlo, Francesco Menon, Stefan Ciochina.
all. Roux
LAquila: Matteo Falsaperla; Lee Robinson, Andrea Cocagi, Riccardo Lorenzetti, Marco Di Massimo (c); Luca Falsaperla, Francesco Santavicca; James Turner, Maurizio Zaffiri , Alessandro Cialone; Edoardo Vaggi, Ryan Wilson; Antonio Brandolini, Alessio Cocchiaro, Enrico Cafaro.
A disposizione: Luca Conti, Davide Di Roberto, Luca Di Cicco, Lorenzo Fiore, Vittorio Callori, Federico Del Pinto, Stefano Paolucci, Marco J. Rotilio.
All: Lorenzetti
arb. Mancini (Frascati, Roma)
g.d.l. Massa (Roma), Rosamilia (Colleferro, RM)
quarto uomo: Romani (Colleferro, RM)
Cartellini: 38 giallo Vaggi (LAquila) e Lombardi (Rovigo), 55 giallo Brandolini (LAquila)
Man of the match: Stefan Basson (Vea Femi-CZ Rovigo Delta)
Punti conquistati in classifica: LAquila 1 - Vea Femi-CZ Rovigo Delta 4
Vea Femi-CZ
Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
SERIE A. ANTICIPI DELLA DECIMA GIORNATA
Articolo Successivo
RABODIRECT PRO12, LA BENETTON SI AGGIUDICA IL PRIMO DERBY
Redazione