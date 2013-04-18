L'AQUILA IN VISITA A ROVIGO PER UNA GRANDE CLASSICA DEL RUGBY ITALIANO
di Redazione
18/04/2013
La ventesima giornata del campionato nazionale di Eccellenza offre una classica del rugby italiano con i neroverdi ospiti della formazione rodigina del Rugby Rovigo: l’incontro, anticipato alle 15.00 di sabato 20 aprile, sarà diretto dall’arbitro Rizzo di Ferrara, coadiuvato dai giudici di linea Navarra (Udine), e Valbusa (Treviso), e dal quarto uomo Sibillin (Treviso). “Sabato, nel loro stadio, affronteremo una formazione molto ben organizzata che ha fatto vedere importanti miglioramenti rispetto alla partita di andata. Sarà fondamentale scendere in campo concentrati e mantenere alta l’attenzione durante tutto il match; sarà d’obbligo, poi, organizzare una difesa forte ed aggressiva, necessaria per affrontare al meglio la formazione di casa, in un incontro sicuramente molto fisico e combattuto” – ha dichiarato il director of rugby Andy Key.Nel probabile XV, dal primo minuto in campo al Battaglini, dovrebbero tornare a disposizione dello staff tecnico gli avanti Wilson e Turner rispettivamente con la seconda linea Vaggi e le terze Di Cicco e Cialone e, a completare il pack, i piloni Milani e Cafaro con il confermato Subrizi; tra i tre quarti dovrebbero essere recuperati Lorenzetti e Robinson, insieme ai confermati Paolucci, Falsaperla M. e l’estremo Palmisano e alla mediana Santavicca – Falsaperla L..La formazione compresa di panchina sarà ufficializzata solo domani dopo l’allenamento di rifinitura. La probabile formazione: Palmisano; Paolucci, Falsaperla M., Lorenzetti, Robinson; Falsaperla L., Santavicca; Cialone (c), Turner, Di Cicco; Wilson, Vaggi; Cafaro, Subrizi, Milani L'Aquila Rugby 1936 - Ufficio Stampa Isabella Franchi Mob. +39. 340.4657340 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.laquilarugby1936.com ( http://www.laquilarugby1936.com )
