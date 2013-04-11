Home L'AQUILA, LA FORMAZIONE CHE OSPITA I CAMPIONI D'ITALIA

di Redazione 11/04/2013

Ospiti al Tommaso Fattori, per la XIX giornata del campionato di Eccellenza, i campioni d’Italia del Cammi Calvisano, attualmente primi in

classifica. La formazione capitanata dal numero 9 Paul Griffen vanta un ottimo pacchetto di mischia e grande velocità tra i tre quarti, oltre a molte

individualità importanti nella rosa. Inoltre, nell’ultima giornata, il Calvisano ha conquistato la vetta della classifica, portando a casa la

partita con il Petrarca Padova: primo posto, attualmente in condivisione con il Rugby Viadana, da difendere e confermare.



Prova difficile, quindi, quella che attende i neroverdi sul campo di casa.

L’incontro, in programma sabato 13 aprile, sarà anticipato alle ore 15.00 e affidato alla direzione dell’arbitro Traversi di Rovigo.



Ancora qualche dubbio per lo staff tecnico aquilano che solo domani, al termine del team run, formulerà la lista ufficiale dei convocati.



Questa la probabile formazione: Palmisano; Del Pinto, Falsaperla M., Antonelli, Paolucci; Falsaperla L., Santavicca; Cialone (c), Zaffiri, Di Cicco;

Vaggi, Fiore; Bordonaro, Conti, Subrizi.

a disposizione: Cocchiaro, Milani, Cafaro, Wilson, Lofrese, Fidanza, Sebastiani G., Robinson







Redazione