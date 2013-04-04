L'AQUILA, LA FORMAZIONE CHE OSPITA IL RUGBY REGGIO
di Redazione
04/04/2013
L'AQUILA, LA FORMAZIONE CHE OSPITA IL RUGBY REGGIO
Sarà anticipata alle ore 15.00 e diretta dall’arbitro Falzone (Padova) la partita L’Aquila – Reggio, valida per la diciottesima giornata del
campionato nazionale di Eccellenza, che si giocherà al Tommaso Fattori sabato 6 aprile, nel giorno del quarto anniversario del sisma del 2009.
“Il 6 aprile è una data molto particolare per gli Aquilani, un giorno di introspezione e condivisione insieme, ecco perché ci ha fatto
particolarmente piacere la decisione della società di aprire le porte del Fattori alla cittadinanza: un invito a condividere con noi una parte di una
giornata tanto importante e significativa per la città intera. – ha esordito l’avanti e preparatore atletico Maurizio Zaffiri – So già che in
un giorno tanto importante nello spogliatoio non ci sarà posto per molte parole, ma saranno gli sguardi a dire ciò che servirà: l’espressione
migliore del nostro rugby, la via migliore che abbiamo per superare la difficoltà. Spostando l’attenzione all’avversario che ci aspetta siamo
consapevoli e motivati a sfruttare al meglio la partita per cercare di fare punti con una formazione subito sopra di noi in classifica.” – ha
concluso la terza linea aquilana.
La probabile formazione: Palmisano; Del Pinto, Cocagi, Antonelli, Paolucci; Falsaperla L., Santavicca; Cialone (c), Zaffiri, Di Cicco; Wilson, Vaggi;
Cafaro, Cocchiaro, Milani.
a disposizione: Breglia, Bordonaro, Subrizi, Lofrese, Fiore, Callori, Sbastiani G., Cecchetti
Redazione