di Redazione 26/04/2013

L'AQUILA, LA FORMAZIONE CHE OSPITA SAN DONA'



Per la penultima giornata di Eccellenza i neroverdi ricevono al Fattori la formazione del Rugby San Donà: l’incontro, con inizio alle ore 16.00, è

affidato alla direzione dell’arbitro Mancini.



Oltre ad essere l’ultima partita interna della stagione, il match di sabato è fondamentale per la permanenza della squadra aquilana nella massima

serie: dopo gli accadimenti della scorsa giornata, infatti, i Crociati Parma, vittoriosi sulle Fiamme Oro, si sono portati a sole due lunghezze dalla

posizione in classifica degli Aquilani.



“Mancano solo due giornate al termine della stagione regolare e sono per noi due turni fondamentali: l’ultimo in casa dei Crociati Rugby, nostri

diretti avversari per la permanenza nella massima serie e, ancora più importante per presentarci a Parma nella migliore posizione possibile, il match

casalingo di sabato con il San Donà. Dopo il brutto stop subito a Rovigo la squadra ha risposto bene in questi giorni di preparazione, lavorando sodo

e con concentrazione; inoltre, aspetto sicuramente rilevante per il gruppo, possiamo finalmente annunciare il rientro di capitan Di Massimo, tornato a

disposizione dei compagni dopo l’infortunio alla spalla. Sarà un match dalla forte carica emotiva ed importante sotto tutti i punti di vista

considerando anche che sarà l’ultimo della stagione che la squadra aquilana giocherà tra le mura amiche del Tommaso Fattori: ci auguriamo davvero

di poter sentire la forza e il sostegno dei i tifosi neroverdi” – ha dichiarato il director of rugby Andy Key.



Per quanto riguarda la formazione, nel probabile XV iniziale, come già annunciato dal tecnico Key, dovrebbe tornare in campo Capitan Di Massimo

insieme all’estremo Palmisano ed ai tre quarti Antonelli, Falsaperla M. e Paolucci; rientri anche in mediana dove Riccardo Lorenzetti farà coppia

con Vittorio Callori; tra gli avanti torna disponibile la terza centro Turner, con Zaffiri e Dicco; Cialone e Wilson in seconda linea e, confermato il

primo blocco con Cafaro, Subrizi e Milani. Non sarà invece in campo la seconda linea Edoardo Vaggi, a causa della pesante squalifica rimediata sabato

scorso nella partita con il Rovigo.



La probabile formazione: Palmisano; Di Massimo (c), Falsaperla M., Antonelli, Paolucci; Lorenzetti, Callori; Turner, Zaffiri, Di Cicco; Cialone,

Wilson; Cafaro, Subrizi, Milani.



A disposizione: Cocchiaro, Bordonaro, Breglia, Fiore, Lofrese, Santavicca, Falsaperla L., Del Pinto







Redazione