L'AQUILA, LA FORMAZIONE CHE OSPITA SAN DONA'
di Redazione
26/04/2013
L'AQUILA, LA FORMAZIONE CHE OSPITA SAN DONA'
Per la penultima giornata di Eccellenza i neroverdi ricevono al Fattori la formazione del Rugby San Donà: l’incontro, con inizio alle ore 16.00, è
affidato alla direzione dell’arbitro Mancini.
Oltre ad essere l’ultima partita interna della stagione, il match di sabato è fondamentale per la permanenza della squadra aquilana nella massima
serie: dopo gli accadimenti della scorsa giornata, infatti, i Crociati Parma, vittoriosi sulle Fiamme Oro, si sono portati a sole due lunghezze dalla
posizione in classifica degli Aquilani.
“Mancano solo due giornate al termine della stagione regolare e sono per noi due turni fondamentali: l’ultimo in casa dei Crociati Rugby, nostri
diretti avversari per la permanenza nella massima serie e, ancora più importante per presentarci a Parma nella migliore posizione possibile, il match
casalingo di sabato con il San Donà. Dopo il brutto stop subito a Rovigo la squadra ha risposto bene in questi giorni di preparazione, lavorando sodo
e con concentrazione; inoltre, aspetto sicuramente rilevante per il gruppo, possiamo finalmente annunciare il rientro di capitan Di Massimo, tornato a
disposizione dei compagni dopo l’infortunio alla spalla. Sarà un match dalla forte carica emotiva ed importante sotto tutti i punti di vista
considerando anche che sarà l’ultimo della stagione che la squadra aquilana giocherà tra le mura amiche del Tommaso Fattori: ci auguriamo davvero
di poter sentire la forza e il sostegno dei i tifosi neroverdi” – ha dichiarato il director of rugby Andy Key.
Per quanto riguarda la formazione, nel probabile XV iniziale, come già annunciato dal tecnico Key, dovrebbe tornare in campo Capitan Di Massimo
insieme all’estremo Palmisano ed ai tre quarti Antonelli, Falsaperla M. e Paolucci; rientri anche in mediana dove Riccardo Lorenzetti farà coppia
con Vittorio Callori; tra gli avanti torna disponibile la terza centro Turner, con Zaffiri e Dicco; Cialone e Wilson in seconda linea e, confermato il
primo blocco con Cafaro, Subrizi e Milani. Non sarà invece in campo la seconda linea Edoardo Vaggi, a causa della pesante squalifica rimediata sabato
scorso nella partita con il Rovigo.
La probabile formazione: Palmisano; Di Massimo (c), Falsaperla M., Antonelli, Paolucci; Lorenzetti, Callori; Turner, Zaffiri, Di Cicco; Cialone,
Wilson; Cafaro, Subrizi, Milani.
A disposizione: Cocchiaro, Bordonaro, Breglia, Fiore, Lofrese, Santavicca, Falsaperla L., Del Pinto
Per la penultima giornata di Eccellenza i neroverdi ricevono al Fattori la formazione del Rugby San Donà: l’incontro, con inizio alle ore 16.00, è
affidato alla direzione dell’arbitro Mancini.
Oltre ad essere l’ultima partita interna della stagione, il match di sabato è fondamentale per la permanenza della squadra aquilana nella massima
serie: dopo gli accadimenti della scorsa giornata, infatti, i Crociati Parma, vittoriosi sulle Fiamme Oro, si sono portati a sole due lunghezze dalla
posizione in classifica degli Aquilani.
“Mancano solo due giornate al termine della stagione regolare e sono per noi due turni fondamentali: l’ultimo in casa dei Crociati Rugby, nostri
diretti avversari per la permanenza nella massima serie e, ancora più importante per presentarci a Parma nella migliore posizione possibile, il match
casalingo di sabato con il San Donà. Dopo il brutto stop subito a Rovigo la squadra ha risposto bene in questi giorni di preparazione, lavorando sodo
e con concentrazione; inoltre, aspetto sicuramente rilevante per il gruppo, possiamo finalmente annunciare il rientro di capitan Di Massimo, tornato a
disposizione dei compagni dopo l’infortunio alla spalla. Sarà un match dalla forte carica emotiva ed importante sotto tutti i punti di vista
considerando anche che sarà l’ultimo della stagione che la squadra aquilana giocherà tra le mura amiche del Tommaso Fattori: ci auguriamo davvero
di poter sentire la forza e il sostegno dei i tifosi neroverdi” – ha dichiarato il director of rugby Andy Key.
Per quanto riguarda la formazione, nel probabile XV iniziale, come già annunciato dal tecnico Key, dovrebbe tornare in campo Capitan Di Massimo
insieme all’estremo Palmisano ed ai tre quarti Antonelli, Falsaperla M. e Paolucci; rientri anche in mediana dove Riccardo Lorenzetti farà coppia
con Vittorio Callori; tra gli avanti torna disponibile la terza centro Turner, con Zaffiri e Dicco; Cialone e Wilson in seconda linea e, confermato il
primo blocco con Cafaro, Subrizi e Milani. Non sarà invece in campo la seconda linea Edoardo Vaggi, a causa della pesante squalifica rimediata sabato
scorso nella partita con il Rovigo.
La probabile formazione: Palmisano; Di Massimo (c), Falsaperla M., Antonelli, Paolucci; Lorenzetti, Callori; Turner, Zaffiri, Di Cicco; Cialone,
Wilson; Cafaro, Subrizi, Milani.
A disposizione: Cocchiaro, Bordonaro, Breglia, Fiore, Lofrese, Santavicca, Falsaperla L., Del Pinto
Articolo Precedente
MOGLIANO, LA FORMAZIONE PER IL BIG-MATCH CON I CAVALIERI
Articolo Successivo
SERIE A, GIRONE 2. ANTICIPO DELLA 22^ IL RUGBY PAESE BATTE L'AVEZZANO 44-21
Redazione