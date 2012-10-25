L'AQUILA, LA FORMAZIONE PER LA &quot;CLASSICA&quot; CON PADOVA

Home L'AQUILA, LA FORMAZIONE PER LA "CLASSICA" CON PADOVA

di Redazione 25/10/2012

L'AQUILA, LA FORMAZIONE PER LA "CLASSICA" CON PADOVA Dopo la parentesi delle coppe europee e del Trofeo Eccellenza torna, questo fine settima, il campionato nazionale: per la quarta giornata i neroverdi del tecnico Lorenzetti ricevono al Fattori la formazione del Petrarca Padova per un incontro che mette di fronte due tra i club con la più antica tradizione rugbistica del Paese. Terzi in classifica, con 13 punti messi a segno vincendo le prime tre giornate, i bianco neri arrivano nel capoluogo forti della bella vittoria rimediata nell’ultimo turno quando hanno superato allo stadio Plebiscito gli uomini del Rovigo grazie ad una gran prova di carattere. Consapevole del valore degli avversari il direttore tecnico Umberto Lorenzetti: “quella del Petrarca è una formazione molto aggressiva e ben gestita, giovane e con ottime individualità. Una squadra che muove molto bene il pallone e sa come mettere in difficoltà l’avversario. Tanta attenzione e concentrazione dovranno quindi caratterizzare la nostra prestazione per onorare al meglio una classica del nostro movimento, tra due club dalla lunga storia e tradizione rugbistica” – ha commentato il dt aquilano. Ancora diversi infortuni impensieriscono la rosa nero verde ad iniziare dal giovane estremo Federico Del Pinto tornato con un lieve infortunio dal raduno azzurro degli Emergenti; tempi lunghi poi per il rientro del tre quarti Lee Robinson, operato alla mano dopo la partita con I Cavalieri Prato; ancora fermi gli avanti Zaffiri, Ceccarelli, Fiore e Lofrese; stessa sorte per i tre quarti Paolucci e Antonelli. Questa la probabile formazione che verrà confermata domani al termine del team run pomeridiano: Falsaperla M., Palmisano, Cocagi, Di Massimo, Sebastiani G.; Lorenzetti, Callori di Vignale; Turner, Cialone, Rathore; Wilson, Vaggi; Colaiuda, Subrizi, Brandolini. A disposizione: Milani, Conti, Rotilio, Mancinelli, Di Cicco, Fidanza, Falsaperla L., Ceccehetti. L’Aquila Rugby in tv: andrà in onda sabato 27 ottobre, nell’ambito della trasmissione Dribbling di Rai 2 (ore 13.30), il servizio sul club aquilano realizzato dal giornalista Andrea Fusco e girato a L’Aquila, tra il campo comunale di Paganica e il centro storico, lo scorso 10 ottobre. Ne seguirà un approfondimento, con data da definire, nella trasmissione Storie condotta dalla giornalista Maria Concetta Mattei. La designazione arbitrale Stadio Tommaso Fattori, sabato 27 ottobre, ore 16.00 L’Aquila Rugby v Petrarca Padova arb. Roscini (Milano) g.d.l. Colantonio (L’Aquila), Commone (Napoli) quarto uomo: Fioretti (Napoli)

