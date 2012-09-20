Home L'AQUILA, LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA CONTRO LA LAZIO

L'AQUILA, LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA CONTRO LA LAZIO

di Redazione 20/09/2012

L'AQUILA, LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA CONTRO LA LAZIO È stata presentata questa mattina, a Milano, la 83a edizione del Campionato Nazionale di Eccellenza. Alla presenza del nuovo presidente FIR Alfredo Gavazzi, il team manager nero verde Pino Alleva e il neo capitano Marco Di Massimo. Quest’ultimo, dopo aver partecipato alle foto di rito, insieme ai capitani delle altre 11 squadre che prenderanno parte alla competizione, ha ricevuto dal neo presidente Gavazzi il premio MVP come miglior giocatore dell’Eccellenza 2011/2012 su Federugby.it. “E’ un riconoscimento importante che sprona a fare meglio; – ha dichiarato il centro aquilano – ringrazio i tanti tifosi e sostenitori che mi hanno votato e mi auguro di poter ricambiare anche quest’anno il loro entusiasmo. Quella che inizierà sabato sarà una stagione impegnativa ma la squadra, giovane e volenterosa, ha voglia di fare bene e di riportare in alto i colori neroverdi”– ha aggiunto capitan Di Massimo (nella foto “Gatty Images/Fir” mentre riceve il premio dal Presidente Gavazzi). Intanto, a L’Aquila con il resto della squadra, il direttore tecnico Lorenzetti fa il punto sulla Mantovani Lazio, avversario dell’esordio: “per la prima di campionato incontreremo una squadra esperta, un XV di tradizione, che da il massimo sul campo di casa e che, in estate, ha ingaggiato ottimi rinforzi: penso ad esempio a Gerber (lo scorso anno in forza a L’Aquila Rugby) e Manu, tre quarti capaci di fare la differenza. – ha dichiarato il tecnico Lorenzetti a sole 48 ore dal match inaugurale – Per quanto ci riguarda abbiamo lavorato sodo e bene per prepararci a questa prima giornata: mi aspetto che i nuovi arrivi, tutti importanti, diano il contributo che auspichiamo, mentre chiedo agli aquilani di riscoprire e trasmettere “l’aquilanità”, ovvero la fame del risultato e la voglia di giocarsela fino alla fine, con lucidità, per tutti gli ottanta minuti. Sono elementi di forza che, insieme alla buona preparazione fisica costruita nella fase pre campionato, possono portarci all’esordio nelle migliori condizioni” – ha aggiunto Lorenzetti rimandando a domani, al termine del team run, gli ultimi dubbi legati alla formazione che scenderà in campo contro la Mantovani Lazio. Questo il probabile XV iniziale: Falsaperla L., Cocagi, Lorenzetti, Di Massimo (capitano), Robinson, Falsaperla M., Fidanza, Turner, Cialone, Zaffiri, Mancinelli, Wilson, Milani, Cocchiaro, Brandolini. A disposizione: Colaiuda, Subrizi, Rotilio, Fiore, Vaggi (Ceccarelli), Santavicca, Sebastiani G., Del Pinto.

Redazione